海外抵港改「3+4」 紅黃碼今起推 酒店檢疫3天後可持黃碼上班 政府指放寬後會避免「倒退」

外國商會稱檢疫仍有成本 盼逐步撤銷

商界歡迎政府放寬檢疫限制，但外國商會及本地商界代表均指「3+4」措施下仍有隔離成本，對推動商業及旅遊業復常作用有限，期望仿效外地逐步撤銷檢疫。政府專家顧問袁國勇支持放寬檢疫，但要關注有否新變異新冠病毒株流入本港。

特首李家超昨日主持「應對疫情指導及協調組」記者會，公布縮短抵港者酒店檢疫和「紅黃碼」措施。「3+4」方案下抵港當日將調整為第0天，相關人等會獲發「黃碼」，在機場接受核酸檢測後可入住檢疫酒店，第2天接受核酸檢測並呈陰性，可在第3天離開酒店。他們其後須接受4天家居醫學監察，其間可上班上學、乘搭公共交通工具和進入商場等，但不准進入食肆、酒吧、髮型屋等處所，以及院舍、學校和指定醫療處所，「黃碼」則用作限制上述期間的活動，至抵港第7天便轉回「藍碼」。

另外，「紅碼」會發給對新冠病毒檢測呈陽性的患者（包括本地及來港個案），在完成隔離期後亦會自動轉回「藍碼」。

醫學監察4天不可入食肆院舍等

早前抵港住滿3天酒店 今可持碼離開

至於8月3日至8日抵港者，由於在周五前已住滿3天酒店，政府會在確認其核酸檢測結果後，今起陸續安排他們有序離開酒店，其後亦須遵守4天醫學監察和「黃碼」規定。據了解，上述安排為免新措施於周五正式實施時，有大量人要退房致檢疫酒店添混亂。

另外，政府昨亦更改從內地或澳門抵港者的檢疫要求，並非循「回港易」或「來港易」入境者，即日起將改為3天家居檢疫和4天自行監察，惟毋須使用「黃碼」。

盧寵茂：繼續7天檢疫似乎不合成本效益

政府7月8日起增加抵港者核酸檢測次數，醫務衛生局長盧寵茂昨解釋，在分析實施4星期的數據後，發現共約4%抵港者檢測陽性，即每1000名入境者中有40人染疫，其中約半、20人在機場檢測發現，至抵港第2日已找出約80%個案。他續說，最終少於8名患者為之後才發現，風險水平與本地個案相若，強調若繼續維持7天酒店檢疫「似乎唔係好符合成本效益」。

檢疫期不排除再調整 現難有路線圖

李家超強調，利用核酸檢測分辨不同人的風險評級，是採取精準方法，給予社會最大的正常活動空間，讓本港恢復經濟和競爭力。他沒正面回應會否進一步減少酒店檢疫期，但稱其目標是避免令措施「roll back（倒退）」。據悉，政府不排除再調整檢疫期的空間，惟需時觀察新措施效果，也要視乎疫情變化，故目前難提出具體路線圖。

袁國勇表示，現時輸入個案較本地個案少，希望當局理順運作後可進一步縮減酒店檢疫期，甚至採取「0+7」。但他提醒仍要為輸入個案做病毒基因排序，以便一旦有新變種病毒進港時可盡快發現。另一名政府專家顧問孔繁毅認為，若政府研究改為「0+7」方案，毋須再檢視不同抵港日數可找出個案的比例，因抵港者毋須酒店檢疫，本地亦有過千宗個案，對社區感染影響有限。他建議屆時應要求抵港者每天接受核酸檢測，同時應加快對輸入個案的病毒全基因分析，盡快得知有否新變異病毒株流入本港，若有致病性更高的病毒株出現，才應考慮需否收緊措施。

另外，在香港宣布新措施同日，美國國務院將香港旅遊警示由7月下旬的第四級「請勿前往」，降至第三級「重新考慮是否前往」。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676