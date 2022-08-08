葉劉指高球場收地無必要 發展局：現定論言之尚早

本研社：若政府讓步開壞先例 憂推翻上屆共識

本土研究社成員陳劍青擔心，葉太身為行會召集人，有力阻礙土地發展，「9公頃（土地）凍過水」，並批評若港府在發展高球場上讓步，因既得利益者而放棄發展原有的選項，會開了很壞的先例，更擔心政府欠缺民意制衡，或推翻上屆「土地大辯論」中發展粉嶺高球場和不發展郊野公園邊陲兩項共識。

政府計劃明年9月收回粉嶺高球場位於粉錦公路以東32公頃用地，其中9公頃發展1.2萬個公營房屋單位，可容納3.36萬人，最快2029年完工。擁有高球會會籍的葉劉淑儀昨日出席商台節目時說，上屆政府提出收回高球場9公頃土地建屋，並無必要，因為球場有很高的生態及保育價值，批評上屆政府雙重標準，收回球場亦會阻礙推動體育發展。她於節目後補充，如在狹小土地上建屋，北區區議會及上水鄉委會均表示反對，期望現屆政府聆聽民意，審慎考慮是否收回用地。

稱高球場生態價值高 建屋可先考慮綠化帶

房屋局長剛稱高球場可建1.2萬公屋

她又認為，如要改善香港住屋問題需大量造地，但北部都會區及明日大嶼等項目發展需時，發展郊野公園邊陲地亦涉交通配套等，可先考慮發展綠化帶。不過，何永賢上月25日出席一個講座時提到，粉嶺高球場可建1.2萬個公屋單位，「如果沒有了，我不知未來10年個公屋指標如何追回來？」

在上屆政府「土地大辯論」時反對發展高球場的香港職業高爾夫球員及教練鍾兆倫表示，當時討論摻雜「民粹主義」，現時社會有空間按客觀資料判斷高球場具有生態、體育和文化價值，應考慮棕地或填海等選項建屋，又指其中一個球場可改為公眾球場。

鄉郊基金主席林超英認為，高球場170公頃土地應全數服務市民，建議將球場改為中央公園，日後靈活地作休憩、教育和保育等用途。對於現時發展9公頃的方案，他指球場內有珍貴的水松，不能只保育樹所在的區域，因發展該9公頃地亦可能影響球場整體生境，並指內地重視「建設生態文明」，香港不應落後。

發展局回覆稱，項目可提供的房屋單位對未來10年公營房屋供應大有幫助，而發展建議的法定環評及規劃程序仍未完成，現階段就發展建議作定論是言之尚早。