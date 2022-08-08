基本法試「限制了可聘的人」 校長：有合適者不知要考

上月底刊登教師招聘廣告的觀塘瑪利諾書院校長余健華向本報表示，曾有一名應徵者見工後才透露沒有考《基本法》試，「他其他履歷都合適，但不能請」；另一名應徵者在《基本法》試的15題中答對7題，欠1題才及格，「老師不太為意，以為這也視作及格」。

余健華有感《基本法》試限制可聘請的教師，又指當局今年首年安排有少許混亂，認為教育局應該多辦幾場《基本法》試，「加上是選擇題，不需要怎樣改卷，根本可電子化，像考車筆試，考完立即有結果」。

有學校多應徵者通過 不及格者合約制聘

樂善堂劉德學校校長顏源峰說，招聘新學年教師時，大部分應徵者均通過《基本法》試，但有一人不及格，將安排以合約形式受聘。另外，他認為教育局提供的測試場次足夠，指如有教師今年5月才計劃申請其他學校的職位，卻錯過了《基本法》試次場，便要留校教多一年。

教局：相信測試不會令招聘困難

教育局回覆稱，相信學校不會因《基本法》試的要求而出現招聘困難，又稱由於學校招聘教師的要求，包括任教科目、經驗、專長等均有所不同，申請人亦有考慮因素，個別學校是否有招聘困難「實難以一概而論」，強調不能把個別或部分學校尚未聘請到符合其條件的教師，全歸因於《基本法》試要求。局方稱，如個別學校有非常特殊的情况，願意個別考慮。

教師《基本法》試要求於2022/23學年起實施，教育局今年以先導形式辦兩場考試，首輪在1月初舉行，次輪（2021/22學年最後一輪）在5月，兩輪應考人數共11,480，及格率逾七成；考生20分鐘內要完成15條多項選擇題，答對8題或以上視作及格。如通過公務員事務局今年6月起辦的《基本法及香港國安法》測試，也視作符合教育局要求。教育局回覆稱「取得有關資格者為數眾多」。