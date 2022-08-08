快開學 兩成中小學仍在請教師 校長稱過往7月初齊人 教局：合資格教師足夠

明報記者 鄧佾文

統計「明報JUMP」廣告涉200校 英文科空缺多

教師招聘廣告不斷（部分見表），不少學校聘請多名教師位。本報訪問當中3間學校的情况，觀塘瑪利諾書院校長余健華稱，下學年共招聘6名教師，他說5月已有同事遞信辭職，同月刊登招聘廣告，校內有英文教師因獲政府聘用為AO（政務主任）而離職。他續說，至7月底校方仍在聘請一名英文老師，「（求職）信都不多，比往年少，所以才麻煩」。他說，學校過往甚少7月底仍未請齊人，通常7月初應完成；又稱如情况持續至臨近開學，學校難以編排新學年工作，最後或要聘請退休教師任教，「但不長遠，『止一止咳』」。

校長：求職信少過往年 倘持續難編時間表

賽馬會萬鈞毅智書院校長雷志康表示，今學年約有8至9名教師離職，當中1人移民、有人退休等。該校截至7月底尚未聘請到英文、理科、電腦科老師各一名，其中他早於4月已登報章廣告聘請英文科教師，至少收到50封求職信，多為剛畢業或資歷尚淺者，「請了4個月都未請到，仍未見合適」，形容全港學校「今學年請老師的廣告未停過，英文最缺人，是其中一科重災區」。

「市場選擇少」 考慮聘無教師文憑者

樂善堂劉德學校校長顏源峰說，近月展開下學年6個教師空缺的招聘，上月底終填補所有空缺。他稱，英文科及體育科較難請人，認為移民潮影響招聘進度，「市場上可揀而又具質素的老師少，所以現在較多機會給予沒讀PGDE（學位教師教育文憑課程）的老師，他們入行較往時容易」。

津貼小學議會主席胡艷芬稱，教師離職受移民潮、工作壓力問題等影響，而空缺令教師於學校之間流動，「個流動都嚴重」。她形容今年聘請教師情况較往年嚴峻，不論官校、資助中小學，學校都未請齊人，而流動仍未停，舉例稱有辦學團體8月才聘請新學年校長，當副校長晉升至校長後，變相又是「音樂椅」，需填補原先的教師空缺。

津小議會：移民潮工作壓力影響 流動嚴重

胡艷芬稱，個別科目聘請教師有困難，因市場上合資格教師未必夠，相信學校要在編排教師「教擔」上調節，而準備進修PGDE、未考《基本法》測試的教師，或以合約形式受聘作過渡。她稱學校往年7月中放暑假，8月中齊人準備新學年，但今年情况特別，仍未放暑假，相信學校準備工作需相應押後。

教育局回覆，一直密切注意公營學校及直資學校教師每年聘任及流失的情况，據局方觀察，「雖然今學年教師流失率略高，學校運作大致正常，有足夠的合資格教師任教」；強調教師時有因各種個人理由離職，包括退休、進修、轉往他校任教、從事其他行業，以及其他私人理由，局方無查詢私人理由的詳情，如家庭因素、病患和移民等。

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