紅館高空視察裝置 工程專家：找到些路向

未帶走證物 逗留5句鐘料今續

警方與多個政府部門昨早9時許到紅館聯合調查，康文署、機電署、勞工處及政府化驗所人員先後到場，逗留近5小時。據悉，康文署前日已安排設升降台的高空工程車駛入紅館，供調查人員近距離視察舞台裝置和涉事鋼索。至於事故是否由金屬疲勞引致，司徒家成離開時只是點頭示意：「有主席講過嘅嘢。」歌手林家謙將於本月中舉行演唱會，被問及紅館解封日期，司徒家成稱有待小組主席李子俊給予指示。

藝能、協興隆職員將錄口供

跨部門工作小組至今共召開兩次會議，負責領導小組的康文署助理署長李子俊前日稱，曾用顯微鏡檢視涉事鋼索的斷裂口，有迹象顯示其中一個意外成因很可能是鋼索出現金屬疲勞，惟須再檢測才能定論，現階段不排除任何可能。

據了解，警方昨先後與工作小組的專家，到舞台較高位置檢視涉事鋼索和拉輪裝置，而由於涉事屏幕體積較大，需要花時間磅重、拆解和記錄等，預計最快本周初會檢走屏幕的部分零件，再由政府化驗所化驗。另外，消息指再多兩名男舞蹈員昨到西九龍總區總部錄取口供，而總承辦商藝能工程和次承辦商協興隆，其涉及表演項目的職員亦會陸續錄口供。至於MIRROR成員，最快本周才會落實助查安排。

演唱會屏幕墜地導致兩名舞蹈員受傷，其中一名傷者是李啟言（阿Mo）。伊利沙伯醫院發言人昨回覆稱，李仍留醫深切治療部，情况危殆，維生指數穩定。