勞處墜屏報告 孫玉菡：涉司法程序不能即公開

工權會批保守 稱可待程序完成公開

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，對當局或不公開調查報告感失望，認為做法保守，未顧及公眾關注。她說可待完成司法程序才公開調查報告，詳細披露意外原因，使業界警惕，亦讓公眾有監察權和知情權。

助釐清舞蹈員自僱否 稱不能只看合約

今次意外引致兩名舞蹈員受傷，自僱者因工受傷未可按《僱員補償條例》獲償。孫玉菡昨在港台《星期六問責》表示，勞工處將協助釐清舞蹈員是否自僱，強調需視乎實質工作狀况，「即使簽了合約寫自僱，亦不代表一定是自僱」。香港舞台藝術從業員工會理事張惠婷表示，主辦單位一般以「服務合約」形式聘請舞蹈員，即使場地擁有人要求主辦單位為員工購買保險，由於是以服務形式合作，相關保險亦毋須涵蓋舞蹈員，主辦單位便能減省聘請成本。

孫說，勞工處正協助事件中的舞蹈員與公司釐清他們是自僱還是僱員，強調不能單憑一紙合約判斷員工是否自僱，須視乎實質工作狀况，例如他們有否自主經營的權力、能否控制工作、能否自行聘請幫工和是否自負盈虧，而法庭亦曾有相關裁決。他又說，如雙方經勞工處協調仍無共識，最終需由法庭裁決，而根據過往經驗，都可經勞工處調停解決。

被問到會否參考吊船等工業場所，為規管舞台安全另立附例，孫說工地環境較固定，舞台性質變化較多，兩者未必可完全類比，如有需要可就舞台提出實務守則。

張惠婷解釋，主辦單位以「服務合約」形式聘請舞蹈員，部分甚至會列出不受保障的範圍，舉例演出突然取消不獲賠償。另一種形式則是「口頭承諾」，即發放簡單短訊，內文列出演出的時間、場所和薪金，作為短暫和單次僱用，同樣未有提及受傷的賠償安排。她說在如此情况下，即使行內很多舞蹈員擔心保障不足，惟因不希望失去工作機會，亦不會向「僱主」提出額外要求，反而有部分舞蹈員會自行購買保險，一旦受傷失業時多一個保障。