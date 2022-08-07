油尖旺另覓永久選址 狄志遠料5至8年

為基層提供預防醫療 全港暫4間

政府設立地區康健中心，主要希望各區均可提供以預防為中心的基層醫療健康服務，中心由政府資助設立，並由非政府機構營運。全港18區至今僅有4個康健中心營運，包括葵青、屯門、深水埗及黃大仙。

狄志遠稱，由於康健中心選址難覓，故目前只有3個地區康健中心面積逾萬呎，較具規模。他以前旺角街市用地為例，其位處鬧市中央，便利街坊，為康健中心理想選址。他批評設過渡選址治標不治本，日後康健中心仍要「搬來搬去」， 額外增添行政及搬遷成本。他補充，會員若已適應中心選址，日後再搬遷難免不適應。

原址理想 「搬來搬去」增成本難適應

狄以自身經驗為例，若機構能夠於標書中提出康健中心的可行選址，中標機會較大，但按目前油尖旺區的建築密度，以及政府空置土地狀况，目前未見可行選址。他說，油尖旺區人口眾多，加上租金較貴，一般非政府機構難覓合適地方營運地區康健中心。

狄又相信，若油尖旺區最終要設立永久康健中心，或需落戶商廈。他透露，葵青地區康健中心亦曾選址商廈，但租金昂貴，負擔沉重，非長遠和普及做法。

醫務衛生局回覆稱，目前已成立11個過渡性質的「地區康健站」。根據地區康健中心網頁，政府預期年內在6區包括深水埗、黃大仙、屯門、元朗、南區及荃灣設立地區康健中心。