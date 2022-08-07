康健中心選址旺角街市 永久變臨時 納市建「油旺研究」解凍無期 非執董：拖慢發展

明報記者 區慧盈

空置12年 康健中心列賣地條款

前旺角街市大樓位於廣東道和亞皆老街交界，1977年落成，主要售賣新鮮糧食和蔬菜，由於附近多個街市陸續落成，導致旺角街市攤檔空置率高企，於2010年關閉。政府其後擬將用地賣出，並曾向城規會申請改劃用地至商業用途。至2018年，由於區內缺乏基層醫療設施，加上區內市民強烈要求將旺角街市改建為基層醫療服務設施，落實「公地公用」，政府最終於同年11月，將興建康健中心納入賣地條件。時隔約兩年，前食衛局連同市建局於油尖旺區議會上稱，由於旺角街市已成為油旺重建研究的「發展節點」，所以用地將改作康健中心的「過渡選址」。

臨時中心料2025開 市建：更早服務

市建局回覆本報查詢稱，相對透過賣地條款要求發展商於用地內設置地區康健中心，上述過渡安排能更早為區內居民提供全面的康健服務。市建局續稱，康健中心由政府擁有和全權營運，具體落實的執行細節包括選址和設施的短、中及長期安排，均由政府決定，市建局只從規劃和設計層面提供意見。

根據上月立法會文件顯示，市建局正為改造前旺角街市大樓作「臨時地區康健中心」做細部設計工作，預計今年第四季為工程招標，明年動工，2025年提供臨時地區康健服務。醫務衛生局回覆查詢稱，項目預計2024年內完工，大樓其後將交予相關政府部門籌備營運，以令康健中心盡快投入服務，至於具體時間則視乎實際施工時間。

測量師推算地皮市值9億

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚說，近期社會受加息及疫情等影響，經濟較反覆。他稱，啟德商業樓宇地價約7000多元一平方呎，預計前旺角街市用地因鄰近大角嘴，加上西九龍及東九龍將有較多商業樓面供應，按街市用地逾10萬平方呎可建樓面面積計算，預計市值約9.1億元。

本研社質疑吞公用地建商廈

本土研究社成員陳劍青批評，過往市建局每10年便會邀請大眾參與市區重建策略的討論，但上次邀請公眾參與已是2009年，認為市建局油旺研究跳過基本程序，漠視市民意見，令具大眾需求的街市淪為「犧牲品」。陳質疑局方至今未公開康健中心長遠選址，並以「過渡選址」合理化其行為，實以發展商廈為長遠目標。他續說，前旺角街市人流及社區活躍度頗高，認為市建局打算活化街市的建議不合理，質疑其「食地」為實。

永久選址無着落 區議員憂走數

油尖旺區議會副主席朱子洛認為，政府應盡快興建臨時地區康健中心以滿足市民需要，惟他對於市建局至今仍未透露地區康健中心的永久選址表示擔心，恐局方有「走數」之嫌 ，並稱目前臨時康健中心都「只能要住先」。

市建局非執董謝偉銓回應稱，若因市區更新研究而凍結原有用地發展，如同「推倒再來」，拖慢市區發展步伐。他建議政府如已就用地訂立明確計劃，便應着手去做，否則發展只會持續緩慢。

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