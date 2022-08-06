指新冠仍「好新」 劉澤星：會否風土化需時觀察

稱疫苗加染疫減風險「係真」

未回應應否作抗疫方針

本周初上任港大醫學院院長的劉澤星昨出席傳媒分享會，多次被問到對新冠疫情看法，他說本港現時每天新增數千宗本地個案，疫情仍嚴峻，冀不要「發得太厲害」，以免影響公營醫療系統及其他非新冠病人的醫療需要。對於新冠會否成為「風土病」，他說仍需時觀察和檢視數據決定日後抗疫策略，舉例一年前都沒有預視出現「長新冠」議題，故現未能具體說明未來抗疫焦點。

談引海外醫生：有競爭才有進步

被問到其多年醫學和教學經驗，如何勝任政府專家顧問一職，劉認為專家應聽他人意見，及不斷檢視和分析最新數據，以了解有關資訊是否適用於本港。對於盧寵茂早前稱專家團隊統一發布消息，勿讓公眾收到混亂信息，劉說不認為有關言論會令專家發表意見時有保留。

至於港大醫學院未來發展，劉澤星形容上任後心情緊張，最大挑戰為保持學院教學及研究水平，期望新科技和設施可吸引學生選讀。問及引入海外醫生對港大醫學院的影響，他承認對收生有影響，最重要是如何教導不同能力和背景的學生，又謂本地和海外醫科畢業生既有合作亦有競爭關係，強調有競爭才有進步。

港大醫學院沙宣道3號學術大樓上月初開幕，護理學院和中醫藥學院將進駐，新大樓設施包括成人及幼兒模擬病房；原有的蒙民偉樓將騰出兩層作醫科生教學之用。

（新冠疫情）