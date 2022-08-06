指新冠仍「好新」 劉澤星：會否風土化需時觀察

【明報專訊】特首抗疫專家顧問團成員袁國勇及孔繁毅等早前提出「混合免疫」概念，醫務衛生局長盧寵茂回應指僅屬理論，「未必咁實在可保護市民」。上月亦成為政府專家顧問的港大醫學院院長劉澤星昨日表示，不同抗疫做法有不同名稱和配套，他認同接種疫苗能減重症和死亡風險，亦可輕微減少感染風險，而染疫後短時間內亦可減再次感染風險，形容上述說法「係真嘅」且具「事實數據」，惟沒回應是否可作為未來抗疫方針。他多次强調新冠病毒仍「好新」，自己稱不上專家，承諾會「盡做」，又認為專家應聽取他人意見，並不斷檢視和分析最新數據。
稱疫苗加染疫減風險「係真」
未回應應否作抗疫方針
本周初上任港大醫學院院長的劉澤星昨出席傳媒分享會，多次被問到對新冠疫情看法，他說本港現時每天新增數千宗本地個案，疫情仍嚴峻，冀不要「發得太厲害」，以免影響公營醫療系統及其他非新冠病人的醫療需要。對於新冠會否成為「風土病」，他說仍需時觀察和檢視數據決定日後抗疫策略，舉例一年前都沒有預視出現「長新冠」議題，故現未能具體說明未來抗疫焦點。
談引海外醫生：有競爭才有進步
被問到其多年醫學和教學經驗，如何勝任政府專家顧問一職，劉認為專家應聽他人意見，及不斷檢視和分析最新數據，以了解有關資訊是否適用於本港。對於盧寵茂早前稱專家團隊統一發布消息，勿讓公眾收到混亂信息，劉說不認為有關言論會令專家發表意見時有保留。
至於港大醫學院未來發展，劉澤星形容上任後心情緊張，最大挑戰為保持學院教學及研究水平，期望新科技和設施可吸引學生選讀。問及引入海外醫生對港大醫學院的影響，他承認對收生有影響，最重要是如何教導不同能力和背景的學生，又謂本地和海外醫科畢業生既有合作亦有競爭關係，強調有競爭才有進步。
港大醫學院沙宣道3號學術大樓上月初開幕，護理學院和中醫藥學院將進駐，新大樓設施包括成人及幼兒模擬病房；原有的蒙民偉樓將騰出兩層作醫科生教學之用。