打5針鄧家彪初確 周三曾赴立會 先3針科興 再打兩劑國藥研究疫苗

梁子超：劑次或無關防感染

多變種 保護時效或變短

呼吸系統專科醫生梁子超表示，疫苗的防感染時間「其實相當短」，而接種疫苗劑次與防感染功效未必有直接關係，現有多種變異病毒株，疫苗保護時效或進一步變短，導致鄧接種5針不足一個月亦染疫。

翻查鄧的facebook，過去數天他曾分別落區及出席多個活動。他昨向本報表示，已將其染疫的信息通知相關機構，其辦事處亦立即消毒，其他工聯會立法會議員及職員昨日接受快速檢測，結果皆為陰性。

自願參與港大混合疫苗研究

鄧：冀國家盡快推第二代疫苗

鄧家彪在上周四的帖文披露，他在一個月前報名擔任志願者，參與香港大學一項混合接種疫苗研究，以針對變異株Omicron，希望出一分力參與測試，讓國家盡快完成更有防護力的第二代疫苗。這項研究的目的是在已接種兩或三劑新冠疫苗的人身上，比較三款滅活研究疫苗（BIBP、WIBP或原型株）在人體內的安全及免疫反應數據。是次港大的研究目標是招募1800名志願者參與，現有超過1000名市民參加。

根據港大今年5月底公布，港大與國藥集團中國生物合作，就其研發的Omicron變異病毒株新冠滅活疫苗在港展開臨牀試驗。如果研究結果證實疫苗安全，並能誘發足夠免疫反應，將可考慮作為新一代新冠疫苗，包括作為加強劑。

鄧家彪昨向本報表示，他前日（4日）接受核酸檢測，昨日收到檢測結果為陽性，目前出現頭痛、疲倦徵狀，沒有發燒。按立法會秘書處資料，鄧於周三（3日）曾返立法會綜合大樓，一直有戴口罩。同日，他曾到美國駐港澳總領事館請願，抗議美國眾議院議長佩洛西訪台，又以積金局非執董身分出席金融專業界的「國家主席重要講話精神」座談會。

（新冠疫情）