同住女兒確診 七旬婦快測陽即日亡 醫管局籲家中擠迫沒獨立廁應赴隔離

醫管局公布昨日新增4宗新冠患者離世個案，年齡介乎70至94歲，其中一名70歲、已接種3針疫苗的女性，前日快測陽性，同日因氣促、咳嗽前往急症室，不久心跳突然停止，院方即時急救、插喉，可惜搶救無效，患者在急症室離世。其同住女兒也是新冠患者。

陽性同日氣促 睇急症停心跳

呼吸系統專科醫生梁子超形容死者病情變化相當快，情况不常見，要取得法醫檢驗結果才能判斷死因與新冠病毒的關係。他表示，疫苗保護力會隨年齡下降，呼籲長者盡快接種第四針，而同住者或照顧者在疫情高峰期，應避免外出及從事高風險活動、每日做快測等，「避免將病毒帶回家」。他說，市民染疫後，有關部門除檢視患者家中是否有獨立廁所，亦會根據家中有否高危者，及患者入住隔離設施後，留家長者能否自理等因素，判斷染疫者能否在家隔離；而有需要的市民也可聯絡衛生防護中心或醫管局，主動要求入住隔離設施。

梁子超：可主動入隔離設施

醫院群組方面，沙田醫院有兩名非緊急救護車運送服務職員於7月30日染疫，醫院展開接觸追蹤後，發現同部門另有兩名員工陽性，4人情况穩定，暫無人列為密切接觸者，相關部門運作未受影響。日前公布的東華三院黃大仙醫院胸肺科病房再多一名護士染疫，病房累計4名病人、一名職員、一名探訪者陽性。

張竹君：未見頂 梁栢賢：已回落

本港昨新增4428宗新冠陽性個案，當中4223宗屬本地個案，新增個案逾3周突破4000宗水平。張竹君表示，疫情暫未見頂，本港現有不同社交距離措施等控制疫情。

醫管局前行政總裁梁栢賢昨午在facebook表示，港大計算的病毒即時有效繁殖率由6月初1.8回落到近期的1.2（即每名患者可傳染1.2人），相信疫情在數據上明顯已有見頂回落趨勢，單日新增個案不會再上升或突破1萬宗，且會在4000至5000多宗的水平持續一至兩周。他建議港大公共衛生學院的專家適時講解數字趨勢及對疫情發展的預測，讓公眾理解疫情，政府復常政策亦有所依據。

另外，本港半歲至3歲幼童前日起可接種科興疫苗，政府發言人回覆查詢時稱，截至昨午6時，網上預約系統累計接獲1260宗上述年齡層的預約，其中612人已打首針。

明報記者

（新冠疫情）