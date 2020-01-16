下學年用書逾200未發售77未印 書商：早放「暑假」延流程

教局：疫情物流等影響

教育局回覆查詢稱，學校基本已完成甄選新學年課本程序，但課本供應受疫情反覆、物流等方面影響。局方建議家長購書前可先瀏覽局方「教科書資訊」網頁或熱線，或直接向出版社查詢。局方又稱，往年部分出版社或教科書亦曾供應緊張或延誤，若部分課本未能於開學時送抵學校，出版社會作臨時安排，如提供個別章節的電子或印刷版，以免影響學習進度，呼籲家長毋須擔心。

據新學年「適用書目表」的課本及相關學材供應資訊，有77本中小學教科書尚未印行，包括齡記《活學常識》小一至小三常識科課本、《新編中國語文》中一至中三中文科課本、教育出版社《我愛學語文（第二版）》小一至小六下學期用書。另外，有115本初中課本書局仍未有售，其中地理佔近40本，牛津大學出版社（中國）的《初中活學地理》5本選修單元預計8月下旬才供應書局，雅集《互動地理E5：從地理角度看疾病—面對一個正在蔓延的危機》則未印行（見表）。

出版界籲放心 「書一定有」

今年政府安排學校提早於3月放暑假，導師出版社社長石國基稱，出版社要待5月復課後才送書予校方，八成學校7月初才決定好用書，比以往5月遲，影響印刷，加上不少書商均在內地設廠，而內地因疫一度停工，連同通關問題影響運輸，預計今年缺書普遍。他又稱下學年中史、歷史、數學、中文科多科課程有改，教科書需改版，預計中學課本供應較緊張，部分或需10月才供應。他呼籲家長不用緊張，「書一定會有」。

教育出版專業協會會長吳志華稱，業界已要求印刷廠加快工作，並與學校聯絡、協商，提早印刷9月需用的書，預計「上學期的用書9月一定會有，下學期的用書或會遲一些」。

中華傳道會劉永生中學校長梅志業稱，學校將於本月下旬派書，暫未收到書商通知需延期。他說，若開課時未齊書，教師會改用電子書或自製筆記教材。

（新冠疫情）