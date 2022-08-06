新學年維持半天面授 小學校長盼研有條件全日制

中學須重新申全日面授

教育局通告稱，鑑於疫情最新發展，學校新學年「暫時維持半天面授課堂」至另行通知，局方稱因小學及幼稚園學生年紀較小、自理能力較低，3至11歲疫苗接種率目前仍不高，暫不會安排全日面授，中學則須符合條件方可恢復（見表）。

教育局回覆本報查詢稱，截至8月2日，全港共242間中學申請於2021/22學年恢復全日面授課堂，當中79間申請部分級別、163間申請全校全日上課。局方稱，因學生人數及疫苗接種最新情况於新學年均會變動，所有中學包括曾恢復全日面授的學校，必須為新學年全日面授安排重新遞交申請。

課外活動方面，中小學生完成接種兩劑疫苗並超過14天後，可放學後進行音樂、體育活動及校隊訓練等，亦可在校內進行一些不戴口罩的活動如吹奏樂器、踢足球等。至於幼稚園學生，則除非家中乏人照顧否則不宜留校進行其他活動。

資助小學校長會名譽主席張勇邦認為確診數字高企，維持現有安排合適，但自前年疫情爆發，小學經歷上網課、面授課堂改為半日制，影響學習。他形容全人發展被窒礙，德育、公民教育等都被迫延誤，「都想專家考慮，怎樣才可恢復全日面授課堂，同中學同步可否考慮？高年級、低年級又可否有不同安排？」張認為當局應及早研究復常方案，「起碼讓學校有個盼望，如疫情下降到某數字，整體可怎樣放寬」。

鳳溪第一小學校長朱偉林認為小學生年紀尚幼，午飯要留在課室用膳，雖然課室每個座位已安裝三面隔板，但仍有潛在感染風險，加上現時香港每日確診不少，「無謂增加群組爆發風險」，小學維持半日面授的安排恰當。

續每日快測 創知倡已打針者減密度

創知中學校長黃晶榕認為當局要求的九成接種率可再提高，因有部分學生未提供醫學原因，有空間再拉高接種率。他又認為學生每日快測一次過於頻密，建議已打針學生一周可減至兩三次，沒打針的則要更密，認為要有差異對待。

香港中學校長會主席連鎮邦理解局方決定，他認為現時公布讓學校有足夠時間蒐集學生資料，以便校方下學年申請全日面授，提醒家長盡快交接種資料給學校。

明報記者

（新冠疫情）