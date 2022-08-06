鏡騷墜屏「很可能」涉鋼索疲勞 調查組稱須更多測試現難定論 暫排除人為破壞

金屬疲勞詳情 料下周初有結果

跨部門工作小組昨午在康文署總部召開第二次會議，列席者包括勞工處和機電工程署代表，以及兩名工程專家司徒家成和林超雄。小組主席李子俊會後透露，斷裂鋼索出現金屬疲勞迹象是小組的假設，「需要一個方向進行調查」，惟仍有很多數據須參考，亦須做很多測試，現階段難總結事故成因。他稱小組會循不同方向調查，包括涉事鋼索裝置、負重和物料等，又稱小組於檢測期間面臨不同挑戰，例如涉事鋼索和裝置懸掛在舞台頂部，需清拆部分舞台及座椅，並安排高空工程車到場，專家才能安全近距離視察。他稱小組過去幾天審視主辦單位提供的圖則和文件，亦實地檢測鋼索和裝置，包括用顯微鏡檢視涉事鋼索的斷裂口及安排政府和私人化驗所檢測，希望加快調查進度。

專家：鋼索有壽命 舞台效果或加速疲勞

註冊結構工程師劉志宏表示，金屬疲勞主因之一是過度使用，鋼索有「使用壽命」，出售前均會多次測試，舉例一條鋼索最多可屈曲10萬次，安全起計一般建議最多屈曲5萬次。他稱一般使用者沒記錄使用次數，由於鋼索由多條鐵絲組成，工程師會觀察鋼索有否披口，透過部分鐵絲有否率先出現金屬疲勞，評估使用的安全系數。至於涉事演唱會巨幕曾多次升降和旋轉，劉稱相關舞台效果或加快鋼索金屬疲勞，惟有待當局化驗才能定論。

次承辦商協興隆上周五發聲明稱，涉事屏幕升降威吔機和鋼纜均透過總承辦商藝能工程指定的供應商製造及供應；藝能工程翌日於聲明稱，整個演唱會舞台製作由構思、設計、安裝及運作均由多個單位負責與協商。本報昨向藝能工程查詢，公司稱暫沒任何回應，着參考早前聲明。

多6人助警查 包括舞台設計師

據悉，再多6人昨前往警方西九龍總區總部助查，包括周姓舞台設計師，她是自由工作者，協助演唱會舞台監製林浩源（Fran9）工作；另有兩名註冊認可工程師和3名女舞蹈員錄口供。消息人士預計，下周稍後時間將安排涉事MIRROR成員錄口供。至於涉事公司，警方仍要安排藝能工程和協興隆作較深入調查，而次承辦商菱藝廣告及In Technical Productions的部分則大致完成。消息稱警方計劃今安排高台車到紅館，讓警員和專家到舞台較高位置檢查涉事鋼索和裝置。

至於其中一名受傷舞蹈員李啟言（阿Mo），伊利沙伯醫院發言人回覆稱仍留醫深切治療部，情况危殆，維生指數穩定。

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