11導彈射台周邊 首越島上空 解放軍稱演習圓滿完成 台譴責毁和平

日稱4導彈越台島 抗議落入「專屬經濟區」

日本政府稱解放軍有5枚導彈落入「日本專屬經濟區」內，表示抗議，又透露導彈有4枚經過台灣島上空。美國電子偵察機則一度飛近監察。

昨午1時18分，解放軍東部戰區表示，其陸軍部隊對台灣海峽東部特定區域實施遠程火力實彈射擊，取得預期效果。「中時新聞網」引述「可靠消息」稱，解放軍1時許在福建寧德市一處導彈基地發射兩枚遠程火箭。台灣馬祖民眾於1時56分拍攝到馬祖北方兩條白色尾煙從地面升起。與台灣直線距離68海里（約126公里）的福建平潭，民眾拍下多條解放軍發射火箭炮的片段，藍天拉出長長白煙。有軍事博主稱，解放軍在平潭實施遠火射擊。

導彈落點區域最近距台18公里

解放軍：全中目標 解海空域管控

昨午3時19分，東部戰區再宣布火箭軍部隊對台島東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導（常規導彈力量）火力突擊，導彈全部精準命中目標，整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。隨後，軍方公布火箭炮及導彈發射的影片及射擊點模擬動畫。

軍事評論員黃東對本報稱，今次解放軍在演習中發射的應為東風15B與03式火箭炮。台灣國防部昨午5時半表示，自下午1時56分至4時，解放軍分數次向台灣北部、南部及東部周邊海域發射東風系列彈道導彈共11枚。台軍運用各種預警監偵機制，即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統並強化戰備整備。

《環球時報》引述海軍研究院研究員張軍社表示，此次演習首次組織遼寧艦航母編隊威懾演練，構建海上立體作戰體系，亦安排了核潛艇配合行動。

台國防部昨日宣布啟動「防禦系統」，在網上放出配以「愛國者三型」導彈的海報，外界推測，可能是台軍首度證實啟動「愛三」防禦系統。有台灣民眾昨目擊台東志航基地幻影2000和F-5E/F戰機掛彈升空，台空軍司令部回應稱是「例行訓練」。另外，台軍證實金門、北碇地區前晚均發現不明飛行器掠空，經比對應為無人機。

台啟動「防禦系統」 或首啟愛國者

據「央視軍事」昨晚消息，解放軍東部戰區空軍和海軍航空兵出動上百架殲擊機、轟炸機等奔赴台島北部、西南、東南空域，執行跨晝夜聯合偵察、空中突擊、支援掩護等任務。10餘艘驅逐艦、護衛艦連續於台島周邊實施聯合封控行動，對火力試射區域作「掃海警誡」，配合友鄰兵力的偵察引導。

昨日演習開始後，航班追蹤網站「Flightradar 24」顯示在演習區出現一架關閉呼號的飛機，有指為美軍P-8A反潛機。美國海軍昨表示，航母列根號正按計劃在菲律賓海執行任務，這片570萬平方公里範圍包括台灣東南海域。

據日本放送協會（NHK）報道，解放軍演習時發射的彈道導彈有5枚落入和台灣重疊的日本專屬經濟區（EEZ）內，日本政府已通過電話方式向中國駐日大使孔鉉佑抗議。此外，日本防衛省稱，5枚導彈中有4枚經過台灣上空。央視昨晚亦在解讀節目中稱解放軍常規導彈首次穿越台島。不過有分析稱，依據領空一般高度，導彈在飛越台灣島時應超出領空，屬太空範圍。

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