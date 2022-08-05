斥G7無權指摘中國軍演 北京稱王毅取消晤日外相

英、美、法、德、加、意、日等七國集團外長與歐盟外交與安全政策高級代表，前天透過聯合聲明表達對台海局勢關切，呼籲中國大陸以和平方式解決與台海有關的問題。外交部發言人華春瑩昨回應稱，中國有權維護主權和領土完整，「今天的中國也不是100多年前任人欺負、任人宰割的舊中國，他們的列強夢應該醒醒了」。

華春瑩：美方先挑釁 中方後防衛

華指當前台海局勢持續緊張，根本原因是美國不顧中方強烈反對和嚴正交涉，讓美眾議長佩洛西搭乘美國軍機訪台。又稱佩洛西訪台嚴重損害國際關係基本原則和中國主權領土完整，「美方惡意挑釁在先，中方正當防衛在後。面對公然侵犯中國主權和領土完整的各種挑釁，中方採取反制措施都是正當的，也必然是堅決的、有力的。」

斥日本歷史罪人 沒資格說三道四

華春瑩昨還表示，中國不再安排中日外長在金邊會晤，因為日本伙同G7國家和歐盟「發表無理指摘中國的共同聲明，顛倒黑白，替美國侵犯中國主權的行徑張目，對此，中國人民極為不滿，為此中方不再安排中日外長在金邊會晤，日本在台灣問題上負有歷史罪責，沒有任何資格就涉台問題說三道四。」中日今年9月將迎接邦交正常化50周年，原本預計在昨舉行的外長會晤中，尋求建設性與穩定關係開端。

林芳正促中國「立即停止」有關演習

另據共同社，正在金邊出席東盟會議的日本外相林芳正表示，他認同美國國務卿布林肯(Antony Blinken)強烈譴責中國昨日發射彈道飛彈的舉動。林芳正也要求中國，「立即停止」在台灣附近的演習。