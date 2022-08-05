國台辦點名蕭美琴 斥力推佩洛西「竄台」

就佩洛西訪台風波，大陸國台辦近期已數度指摘台灣總統蔡英文及民進黨當局。中新社報道，大陸國台辦發言人馬曉光昨批評蕭美琴頻繁發布謀「獨」言論，「賣力策動美方政界人士赴台，大肆推動向美軍購，鼓動炮製涉台消極法案，近期極力推動佩洛西「竄台」，公然挑釁『一個中國』原則，嚴重破壞兩岸關係，進一步加劇台海局勢緊張動盪」。

馬曉光還稱，蕭美琴為了謀取政治私利，不惜充當外部反華勢力棋子，損害中華民族根本利益，把台灣同胞推向危險深淵。他強調，任何出賣民族利益、搞「台獨」分裂的人，絕沒有好下場，必將遭到歷史清算。

Twitter發文稱「台灣會堅決自衛」

日本出生的蕭美琴，曾任台灣立法委員，也是民進黨在花蓮縣唯一拿下過半得票的政治人物。蕭父親為台南人、母親是美國人。昨日蕭美琴在Twitter發文指摘大陸軍演，稱這種不負責任的危險行徑危害地區和平，「台灣會堅決自衛」。又表示，台灣總統府呼籲大陸保持克制，要求國際團結維護和平與安全。

台灣《中國時報》2日曾引述消息人士透露，台政府很清楚佩洛西訪台將引發不亞於1996年台海導彈風波一般的危機，因此佩洛西可能訪台的消息傳出後，台方曾暗地撤回邀訪，佩洛西於7月20日主動致電蕭美琴親自了解實情後，才改為繼續安排接待。這期間，白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）7月22日晚曾與蕭美琴通話，指佩洛西不滿被勸阻訪台，蕭美琴當時回應稱，如佩洛西評估8月初是訪台最佳時機，台方當然歡迎。蕭美琴指並無撤回邀請的說法，可能是信息傳遞有所落差。

洪秀柱：佩洛西訪台留爛攤子

洪秀柱發文指，佩洛西訪台使得中國大陸與美國的地緣政治衝突升高。文章將佩洛西評價為「名副其實的『麻煩製造者』」，洪指其此番行程實則「不懷好意」、「別有居心」。