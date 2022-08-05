拆局：佩洛西訪台 亞太盟友感為難

《紐約時報》北京分社前社長裴若思（Jane Perlez）周三在該報撰文指出，雖然至今美國的盟友對佩洛西訪台基本上保持沉默，但隨着中國對美國和台灣發出威脅，美國的盟友有一種受到冷落、只能在一旁觀看的感覺。在佩洛西訪台一事上，美國似乎沒有跟盟友磋商。

學者：讓華出風頭 削盟友角色

文章引述哈佛大學費正清中國研究中心的韓國訪問學者李成賢說，佩洛西訪台的處理手法亦令人擔憂，因為無論有意還是無意，此行讓中國顯示了實力，削弱了美國盟友的角色。

《紐時》文章指出，在美國和中國之間找到合適的位置很複雜，指出美國在亞太地區許多盟友（包括日本、韓國和澳洲）的經濟都嚴重依賴中國。

澳政府避刺激中國 重估防衛戰略

澳洲既是美國盟友，也有三分之一出口輸往中國，總理阿爾巴內塞和外長黃英賢被問到佩洛西訪台時，僅說「美國和台灣高層官員的交往程度是他們的事」之類的話。澳洲廣播公司（ABC）政論節目「Insiders」主持人史比爾斯（David Speers）昨發表分析文章指出，澳洲政府對佩洛西訪台一方面避免發表刺激中國的言論，另一方面啟動「國防戰略檢討」計劃，重估防衛戰略。

日本輿論雖已轉向不喜歡中國，對台灣的支持也在增加，但日本也想避免美中之間發生不必要的新摩擦。東京大學副教授佐橋亮指佩洛西訪台「對我們來說完全沒有戰略利益」。

另外，東盟昨警告，台灣海峽緊張局勢所引發的動盪，可能造成大國之間的誤判、嚴重對抗、公開衝突以至無法預料的後果，表示隨時準備好在促進各方和平對話方面發揮建設作用。

（紐約時報/路透社）