英議員擬年底訪台 駐英大使：勿跟美「玩火」

七國外長發聲明指中國演習破壞穩定

7月21日結束訪台行程的歐洲議會副議長貝爾（Nicola Beer），周二（2日）在Twitter發帖稱：「我們到訪台灣絕不能落後。」歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）昨也在Twitter表示，支持民主陣營的國會議員持續訪台。

英國《衛報》報道，英國下議院外交事務委員會計劃今年11月或12月訪台。據中國駐英國大使館網站消息，對此，中國駐英國大使鄭澤光大使2日表示，部分英國政治人物承諾「保衛台灣」、國會議員計劃訪台，這兩件事都嚴重違背「一中原則」和1972年《中英互換大使聯合公報》，「這是干涉中國內政，必然會給中英關係帶來嚴重後果」。

鄭澤光表示，中英兩國在1972年3月13日發表了中英關於互換大使的聯合公報，英方在公報中明確表示承認中方關於台灣是中國一個省的立場，並承諾僅和台灣保持非官方關係。這個公報是中英建立和發展外交關係的政治基礎和前提條件，英方必須嚴格恪守。

法新社報道，七國集團外長昨在一份聲明中表示，沒有理由針對佩洛西訪台而在台海進行侵略性(aggressive)軍事活動，又指中國的升級反應，可能會加劇緊張局勢並破壞該地區的穩定。