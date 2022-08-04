美官員：布林肯7月告知王毅 佩洛西將訪台

佩洛西抵台後，外交部副部長謝鋒前天深夜奉命緊急召見美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns），代表中國政府就美國國會眾議院議長佩洛西「竄訪」中國台灣地區向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。新華社報道，謝鋒表示，佩洛西冒天下之大不韙，蓄意挑釁玩火，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方絕不會坐視不管。謝峰稱，美國政府必須承擔責任，美方必須為自己的錯誤付出代價。

王毅：犯我中華者必遭懲處

央視報道，王毅在柬埔寨亦指佩洛西訪台，是美方打着所謂「民主」的幌子，在幹着侵犯中國主權的勾當。他又批評台灣總統蔡英文抱着美國的「粗腿」不放，背棄民族大義，稱這改變不了一個中國的國際共識，也改變不了台灣回歸祖國的歷史大勢。「玩火者絕對沒有好下場，犯我中華者必將受到懲處」。

另邊廂，美國之音報道，美國安會發言人柯比周二在記者會上說，佩洛西抵台幾小時後，中方所做的反應「恰恰與我們所預料的一致」。他表示，美方預計北京接下來還會採取進一步行動。不過，柯比強調，美國不尋求，也不想要危機。 柯比強調，美國將繼續支持台灣，捍衛自由開放的印太，並尋求與北京保持溝通。

蘇利文：倘緊張局勢加劇 責任在中方

美國全國廣播公司（NBC）周二引述白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）稱，如果中國因佩洛西訪台而加劇緊張局勢，這將是中方的責任。並表示美國將繼續幫助支持台灣自衛的權利。