訪台19小時 佩洛西：宣示不背棄承諾 獲蔡英文授勳 國台辦：政治鬧劇

與台積電進行視像會議

綜合中央社、《聯合報》、三立新聞網等台媒報道，佩洛西昨日一早6時許便離開酒店，赴AIT出席早餐會、其間與台積電進行視像會議。AIT聲明表示，訪團將與台灣領導人討論美台關係、和平與安全，經濟增長與貿易、新冠疫情、氣候危機、人權、民主治理等議題。8時50分，佩洛西前往台立法院，立法院長游錫堃因確診新冠正在隔離，由副院長蔡其昌接見。佩洛西表示美國對台灣支持已跨越黨派，此行希望互相交流、增強合作，希望台灣在全世界受到肯定。

蔡英文於上午10時30分在總統府與佩洛西會面，蔡英文先向佩洛西頒授「特種大綬卿雲勳章」，稱讚佩洛西是傑出政治家，致力提升台美關係。蔡英文談到台灣應對變局的3個基本態度，一是面對軍事威脅不退縮，二是盡最大努力強化防衛力量，致力維持台海和平穩定；三是持續和美國在印太區域安全、經濟發展、人才培育及供應鏈合作等強化合作，讓台美關係進一步提升。

稱在尊重「一中」下與台站一起

佩洛西表示，今次訪台宣示了美國不會背棄支持台灣的承諾。她形容台灣在面對艱難挑戰下民主得以發展，是啟發全球熱愛自由者的典範。授勳儀式後，佩洛西與蔡英文閉門會談約50分鐘，隨後舉行媒體互動會。佩洛西會前表示，在尊重「一中」政策下，美國會與台灣團結站在一起，這比以往任何時候都重要。

保安森嚴 警持槍戒備

隨後蔡英文在台北賓館設午宴款待訪團，台積電創辦人張忠謀也是座上賓。下午2時40分，佩洛西一行赴新北市的白色恐怖景美紀念園區，與多名人權、民運人士見面。現場保安森嚴，台北市政府警察局「霹靂小組」也在場持槍戒備。統促黨、藍天行動聯盟等團體到場抗議，但遭警方區隔在對街外。對於佩洛西訪台，台灣泛藍黨派意見分歧，新黨更連續兩天抗議。全台多間7-Eleven和台鐵左營站的電視屏幕昨亦遭黑客攻擊，出現「戰爭販子裴洛西（佩洛西）滾出台灣」等字句。

有屏幕遭網襲 現滾出台灣等字句

「台灣網」昨引述國台辦發言人馬曉光表示，「授勳」就是一場政治鬧劇。馬曉光說，佩洛西「竄台」是其一貫頑固挺台反華錯誤言行的進一步發展，性質十分惡劣。「我們嚴厲譴責和強烈抗議，並已宣布一系列堅決有力的反制措施」。民進黨當局在「倚美謀獨」的分裂道路上一條道走到黑，留下一連串「奴顏婢膝」的劣迹，必將付出越來越難以承受的代價，只能以失敗告終。