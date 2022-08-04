專屬經濟區處軍演海域 日本表憂慮

台方促停挑釁 籲民主國家團結

對於解放軍連日在台灣周邊的「軍事行動」，台灣陸委會昨午發表措辭強硬的嚴正聲明，警告大陸立即停止威脅挑釁，切勿誤判情勢。聲明指出，「中華民國政府對支持台灣民主自由價值之國際友人到訪均表歡迎，裴洛西（佩洛西）議長訪台充分展現台美長期堅定友誼及安全利益伙伴關係。我們深信，台灣與2300萬人民之堅強民主韌性及國際社會對台愈形強大的支持，必將遏止專制政體對我國家主權侵犯，共同維護印太區域和平穩定」。

陸委會不排除大陸未來進一步施壓影響台海及區域情勢，使台灣孤立，呼籲民主國家「團結一致、嚴正立場予以制裁遏阻」。

台外交部昨表示，政府目前除積極強化自我防衛能力外，也與美國等理念相近國家維持密切溝通協調，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，避免區域情勢升高，以維護台海安全及印太區域的和平、穩定及繁榮。