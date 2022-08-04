演習區近距圍台 內地專家：佈局預演封島

覆蓋主要港口 演訓搶灘遠擊

國防大學教授孟祥青指出，此次軍事行動對比以往有新突破，範圍廣、離台島近、力度大、要素全、效果好。劃定的六大區域對台島形成合圍之勢，針對性非常強，同時對拒止外部勢力干預也發出明確信號。

專家認為，與1995/96年台海危機軍事行動相比，此次大陸軍方佈局和行動有很大變化。海軍研究院研究員張軍社分析，一是兵種齊全，陸海空軍、火箭軍、戰略支援部隊及聯勤保障部隊都有參加，在對台行動中並不多見。二是6個演習區設於台島周圍，覆蓋台灣海峽，對基隆、台東、花蓮等台灣主要港口作假想演練，對台灣形成包圍態勢，說明解放軍有封控台灣的能力。三是短期科目針對性強，演訓包含搶灘登陸、遠程打擊等方面。

中央財經大學台灣經濟研究所高級研究員王建民認為，「此次演習的佈局與做法某種程度上具有封鎖台灣島的試驗和預演性質」。同時中方也表現出克制，王分析，對美國及島內「台獨」勢力的嚴重警告是此次行動的核心，目前沒軍事衝突，是珍視和維護和平，但不保證未來不會有戰爭。

「克制」沒衝突 不保證未來無戰爭

本月4日至7日，中國軍方將在台島周邊作重要軍事演訓，組織實彈射擊。孟祥青指出，按國際慣例這種大規模軍演原則上需提前3天公布，緊急情况下一般不少於24小時，而解放軍是提前38小時對外宣布。這可確保軍事行動前船舶可離開，民航航線也有時間調整，確保實彈射擊不會傷及平民，「彰顯了中國軍隊理性負責任的態度」。

張軍社說，中國的軍事行動符合國際法，是主權國家為維護國家主權和領土完整採取的正當措施。對於美國大力發展與台灣官方關係，中國應當採取必要軍事行動來捍衛國家主權和領土完整。解放軍通過聯合軍事行動盡可能塑造統一的戰略態勢，有力震懾外部干預勢力和「台獨」分裂勢力。

特約記者 鍾健