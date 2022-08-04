解放軍今軍演 台：侵「主權」將反制 擴制裁停進口柑橘竹筴魚 懲兩「台獨」關聯基金會

解放軍東戰區前晚起台旁演訓

19小時訪台行程中，佩洛西昨到訪台灣立法院，與台灣總統蔡英文會面，至下午5時53分搭專機離台。前晚佩洛西專機落地台北之際，央視新聞報道，解放軍東部戰區當晚宣布在台灣周邊開展一系列聯合軍事行動，包括在台灣北部、西南、東南海空域聯合海空演訓，以及在台灣海峽作遠程火力實彈射擊，和在台灣東部海域組織常導火力試射。北京還宣布於4日至7日在環台6個海空域展開「重要軍事訓練行動」並組織實彈射擊（見圖），其中高雄外海的演訓區域離本島不到17公里。

台農委：柑橘主銷東南亞

北京還向台灣施加經貿制裁。海關總署繼1日暫停進口多項台灣食品後，昨再暫停台灣柑橘類水果（葡萄柚、檸檬、橙等）、冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入。台灣農委會稱，柑橘類產期最接近的是中秋節柚子，出口量僅佔產量2%，其他水果則主銷東南亞，可因應處理。

台灣國防部昨發聲明稱，對於解放軍於台灣周邊海空域實彈演習突顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態，國防部已嚴密掌握監控、加強戒備，將適時適切應對。國防部指出，此次實彈射擊區有威脅台重要港口與都會區域企圖，片面破壞區域和平與穩定，無助於大陸的國際形象，也傷害兩岸人民情感，國防部嚴正譴責。

聯合報引述台航港局長葉協隆表示，空運都有固定航線，海運雖是自由航行，但除非演習範圍非常接近港口，否則不會受太大影響，但後續會持續關注。台農委會主委陳吉仲說，對大陸再禁台多項產品已提出4點因應方法，包括降低依賴單一市場，持續開發新新市場；同時提供融資貸款等方式，協助農漁民喘息等。

陸學者：京未來或無預警懲台

佩洛西訪台沒引起中美軍事衝突，卻在本就緊張的兩岸局勢帶來更多不確定。大陸一名不願具名的台灣問題學者向本報稱，佩洛西走後或才是「懲罰」到來時刻，台海中線這個非地理學概念，或自此在解放軍常態化飛行中「消失」，兩岸將再多一個「模糊地帶」。他認為北京對台未來將呈現「無預警性和隨機性」的多維度懲罰，「總之會有很多情况讓台灣不太順」。在其看來，「台灣要有心理準備做好過一兩年苦日子」。

料仍屬展示軍力不憂「走火」

稱佩洛西之行三方皆贏

該學者並不擔憂解放軍愈發近台陸地的軍演會招致「擦槍走火」甚至提前「武統」，指出今次演習仍停留在展示軍力和主權層面，若像俄羅斯般藉演習對台實施軍事打擊，「意味着北京發生了根本性的決策轉變」，「目前看來可能性極低」。

該學者認為，佩洛西此行給北京、白宮及台灣都帶去「滿意結果」，目前相互角力的三方已「皆贏」：北京將自此在模糊台海地理倫常的行動上前進一大步；白宮研判北京對台底線多時，佩洛西落地台北一刻「幾乎是驗證了全部猜想」，自此北京在美面前「已成透明，底牌徹底暴露」；儘管台灣表面飽受大陸制裁，但對民進黨卻是「完勝」，蔡英文的民意將因北京對台擠壓激烈而愈發鞏固，「而台灣民眾的所有怨氣都只會算到對岸，這正是民進黨想要的」。

明報記者

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