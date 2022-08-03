港府：全力配合中央對美行動

李家超斥拿台灣人當賭注自私

李家超表示，港府反「台獨」意志堅定，立場清晰，全力支持中央政府維護國家主權和領土完整的堅定決心。他又以「竄訪台灣」來形容佩洛西行程，指她助長「台獨」意識，公然挑釁一個中國原則，破壞台海穩定，拿台灣2000多萬人民當賭注，是蔑視台灣人民福祉的自私行為。

另外，政務司長陳國基、財政司長陳茂波、律政司長林定國，以及保安局昨晚均有發聲明，對佩洛西竄訪台灣表示堅決反對，並予以強烈譴責。

政府發言人昨晚表示，堅決反對並強烈譴責佩洛西竄訪台灣，又指特區政府會全面配合國家向美國採取的措施，堅定維護國家主權、安全和發展利益，並堅決維護國家尊嚴，但聲明無講述會採取什麼措施。

俄伊外交部批美干涉華內政

昨日，俄羅斯外交部表示，美國眾議長訪台是美國的又一挑釁行為，妄圖給中國施加更多壓力，全世界對此有着清醒認識。「台灣問題的解決純粹是中國內政」。伊朗外交部昨亦表示，美官員近期干涉中國內政、損害中國領土完整的行為是美在世界各地區對各國奉行干涉主義的例證，只會加劇緊張、擴大紛爭，伊方對此表示譴責。