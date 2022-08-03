中時：台曾撤邀訪 佩洛西稱「絕無更適當時機」

三度規劃出訪 「為展對台支持」

據《中國時報》報道，台灣駐美代表處回報台灣外交部，佩洛西7月20日曾主動致電駐美代表蕭美琴，表示已規劃8月3日率團訪台，但獲知台灣傾向撤回邀請，她須親自了解實情。佩洛西稱，在今年1月與4月，她兩度研議訪台，直到這次第三度規劃才確定出訪，今年有美國期中選舉，國會有很多立法工作待推動，「我在百忙中仍願抽空訪台」，是為展現對台灣的支持，此次若未能成行，「絕無其他更適當之時機」，下次訪台的眾議院議長將會是其他人，盼台了解。

知情人士並表示，美國白宮與軍方曾勸阻佩洛西訪台，但佩洛西堅持訪台，美軍之後為此進行部署。

由於佩洛西的訪台計劃一直進行，白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）7月22日晚與蕭美琴通話時說，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）22日向佩洛西作簡報此刻訪台可能會遭遇到的安全風險與可能來自中國大陸的威嚇，盼改變計劃，但「佩洛西甚感惱怒」，稱唯有美國總統拜登親自要求，她才願考慮。坎貝爾認為，以拜登目前確診狀况與政治現實，斷無可能親自勸阻。蕭美琴當時回應，如佩洛西評估8月初是訪台最佳時機，台灣政府當然歡迎。

投書提京對疆港民主威脅

在佩洛西抵埗不久，美國《華盛頓郵報》網站刊登了她解釋訪台的投書。佩洛西在這篇文章中除了覆述其抵埗後公布的聲明，稱這個「充滿活力和茁壯的民主政體」正受到北京的威脅。佩洛西在文章提到自己30年前訪華時曾在天安門廣場展示「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」的標語，又指摘「中共對香港政治自由和人權的殘暴鎮壓——甚至拘捕天主教（香港教區榮休主教）陳日君樞機——形同將『一國兩制』的承諾掃進垃圾桶」，並提及西藏和新疆的爭議。