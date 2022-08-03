大陸停台七成食品進口反制 食品業「重災」 台行政院：助業者妥為因應

3茶葉業者700漁船亦被針對

台灣媒體將此事視作大陸方面對佩洛西計劃訪台的反制。據中央社報道，佩洛西傳出計劃訪台，大陸疑似拿台灣食品開刀。據中國海關總署官網資料，台灣企業於58項食品類別的3200筆登記中，目前共有2066筆被列為「暫停進口」，比例近65%，其中包括郭元益、裕珍馨、乖乖、義美、佳德、廣達香、天和生物、葡萄王生技等多家台灣知名廠商。糕餅商業同業公會全台聯合會昨表示，業者對於突然遭停止出貨很錯愕、無奈，盼能盡速恢復正常，也希望台灣政府能協助業者媒合其他國際通路，分散風險。台行政院官員則表示，相關部會將協助業者妥為因應。

除了食品，台農委會和食藥署昨表示，前天獲知消息，已掌握3家茶葉業者、約700艘漁船在名單中，對於受到衝擊的農漁產品項目、出口量及其產值，正在掌握中。農委會相關人員表示，不止茶葉，還延及乾果、蜂產品、可可豆、蔬菜等，目前還不知道總共有幾家被暫停輸入。農委會已持續統計，包含水產品、茶葉、蜂蜜等產業出口至大陸的貿易量及產值，如果因短期暫停出口所受影響的產業，農委會會研擬相關措施協助業者。

去年4月，大陸針對全世界輸中食品企業要求進行名單註冊，農委會透過衛生福利部食品藥物管理署與中國大陸建立的「海峽兩岸食品安全協議」的平台，辦理輸入大陸的名單登入，農委會也針對陸方要求的分類產業，例如水產品、茶葉等產業配合食藥署辦理。

台北市面平靜 市民：國外反應更激動

自由亞洲電台報道，雖說台海緊張局勢升溫，但台北市面依舊平靜，市民Genie稱，即使佩洛西來台，她也沒有很緊張，因為大陸對台的恫嚇已是長年之事。Genie說，「好像國外的反應普遍都比台灣人還要激動跟擔憂，還有恐慌一點。可能對我們來說就是，有點像是每家隔壁鄰居，他個性都是這樣。所以就是他們做甚麼行動或說甚麼話，對我們來說就已經是常態，就是常常會面臨到的威脅言論」。

台灣人李小姐對自由亞洲電台指，佩洛西訪台能促進台美雙方關係，因此她表示歡迎，並相信佩洛西及美國不會因中方的警告而示弱。對於大陸用軍事手段威脅台灣，李小姐說「已經習慣了，他們每次都這樣說」。雖然是有擔憂，但過日子應順其自然。