台總統府網遭攻擊 機場接炸彈恐嚇

源頭均來自台灣境外

中央社報道，台灣總統府發言人張惇涵昨晚表示，昨午約5時15分起，總統府官網遭受境外DDoS攻擊，流量為平日200倍，導致官網一度無法顯示，經總統府處置後，於20分鐘內恢復正常。張惇涵表示，面對境外勢力持續的複合式資訊作戰，政府各機關會持續加強監控。

另外，桃園國際機場與台北國際航空站（松山機場）昨陸續接獲不明者的炸彈恐嚇。台灣《經濟日報》引述民航局指出，昨早9時10分，有不明者於桃園機場公司官網留言，揚言將於機場內放置3枚炸彈引爆，機場方面隨即報警，民航局接獲通報後立即要求全台各機場提升警戒，並由機場保安人員配合航警加強巡查。接獲第一通恐嚇信息後，桃園機場又陸續接獲6通類似信息，民眾以電子郵件或電話傳達恐嚇信息。

昨午3時50分與5時18分，松山機場服務台也先後接獲恐嚇電話，稱已在機場垃圾桶內放置炸彈、將綁炸彈到機場引爆等。松山機場除立即報案，亦同時成立現場應變小組。交通部長王國材隨即指示成立先期應變小組，小組於下午5時30分成立。

台灣航警局指出，警方已初步追查恐嚇信息的IP位址或電話源頭，均來自境外，辦案人員正進一步釐清相關細節。