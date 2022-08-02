中國評論：從習近平講話看佩洛西訪台 ／文：孫嘉業

座談提「台海和平」先於「香港局勢」

由於美國眾議院議長佩洛西亞洲之行可能訪台，吸引了輿論的眼球，對習近平上周的連串講話，外界關注較多的僅有政治局會議的內容，但對他上周的其他講話，就關注不多。其實習的連串講話，信息量不少，也間接透露出中方對外交乃至中美關係的判斷，對觀察佩洛西台灣之行的可能後果亦不無啟示。

與黨外人士座談時，習近平開首即稱，「綜合判斷，我國發展仍具有諸多戰略性有利條件」，他又說，「在看到困難的同時，也要看到危中有機，只要保持戰略定力、堅定做好自己的事，是完全能夠化險為夷、化危為機的。」在對省部級幹部研討班的講話總結過去5年的系列成就時，習近平罕有地提到「堅決維護台海和平穩定」，甚至排在「制定實施香港特別行政區維護國家安全法，牢牢把握香港大局」之前，顯示對「台海和平穩定」的重視。

箇中原因，按習近平的說法，中國發展「面臨新的戰略機遇、新的戰略任務、新的戰略階段、新的戰略要求、新的戰略環境……最根本的是要把我們自己的事情做好」。在談到中共二十大將「重點部署未來5年的戰略任務和重大舉措」時，他指出，「未來5年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期，搞好這5年的發展對於實現第二個百年奮鬥目標至關重要。」

節制威懾 牢握「安全主動權」

在習近平的講話內容中，「戰略性有利條件」、「新的戰略機遇」、「危中有機」、「化險為夷、化危為機」都是關鍵詞，而應對方法就是「保持戰略定力、堅定做好自己的事」，表述與政治局會議通稿內容一致。國防部長魏鳳和在建軍招待會的致辭時，亦未提「建軍百年奮鬥目標」，只說「努力建設同我國國際地位相稱、同國家安全和發展利益相適應的鞏固國防和強大人民軍隊」。可見民族復興才是中國的最高核心利益，因此極為珍視和平發展的戰略機遇。即使佩洛西真的訪台，中方的反制也不會與美國正面衝突，更不會如一些網民猜測的打響統一戰爭，而只會有節制地威懾，進一步掌控台灣海空，如習近平所言，「維護國家尊嚴和核心利益」，需牢牢掌握「發展和安全主動權」。

文：孫嘉業