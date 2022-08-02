日媒：美多艘航母戰艦靠近台灣

日經亞洲（Nikkei Asia）昨報道，美軍原本反對佩洛西近期出訪台灣，但現在看來，他們正為佩洛西的專機建立一個緩衝區，以備她決定訪問台灣。報道稱，目前位處台灣周邊地區的美國海軍資源包括航母列根號（USS Ronald Reagan）、沖繩附近的黎波里號（USS Tripoli）兩棲突擊艦，以及前沿部署在日本佐世保附近的美國號（USS America）兩棲攻擊艦。

美近40艦周四環太平洋軍演

此外，在太平洋較遠處，林肯號（USS Abraham Lincoln）航母、埃塞克斯號 （USS Essex）兩棲攻擊艦與其他36艘戰艦及3艘潛艦，正在夏威夷參加預定於周四結束的環太平洋軍事演習。

對於北京的警告，據政治新聞網站Politico引用多名資深外交官稱，事態「很容易擦槍走火」，且歐洲大國領袖正緊盯局勢。報道稱，德法等歐盟大國官員向來不願公開涉入美中紛爭，但中方一步步朝與美國軍事對峙逼近。

憂擦槍走火 歐國領袖密切關注

法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）昨在Twitter提出不同看法。他認為，重點不一定在於佩洛西是否訪台，而是在她能否重申美國對台海安全的承諾，並避免台灣在中國大陸逼迫下陷入孤立。他提出折衷方案，如佩洛西在日本舉行美、日、台三方視像會議，將能釋放重要信息，同時避免無用衝突。

金燦榮：中國只能用行動修正美國主張

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮昨日表示，佩洛西作為美國的高級政治家「很任性」，而美國國內也有很多人呼應，因此現在中方只能用行動來堅持自己的主張，讓美國修正他們的主張。