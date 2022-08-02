李顯龍促中美建「穩定關係」

新加坡總統哈莉瑪於昨日下午，在facebook公開她與佩洛西的合照，表示兩人稍早結束會晤。新加坡外交部稱，哈莉瑪與代表團確認美星優良和長期的伙伴關係，雙方討論教育和人民聯繫，歡迎在氣候變化等新領域擴大雙邊合作，並就促進兩國社會凝聚力的方法交換意見。

代表團其後與李顯龍和新加坡外長維文會面，據法新社報道，李顯龍與佩洛西會晤時，敦促她要與中國建立「穩定的關係」。李顯龍強調了穩定中美關係，對區域和平與安全的重要性。此外，他們也對俄烏戰爭、兩岸關係和氣候變遷交換意見。

大馬傳媒料今早抵達吉隆坡

佩洛西離開新加坡後，亦有傳媒預計將訪問馬來西亞、韓國和日本。據大馬媒體《中國報》報道，吉隆坡是其此行第二站，預計今早抵達。知情人士表示，佩洛西在大馬預計只會短暫停留數小時，行程非常匆忙，但拒絕透露佩洛西是否會在吉隆坡過夜。

韓國會議長稱周四晤佩洛西

此外，韓國國會議長金振杓辦公室昨日表示，金振杓和佩洛西預定4日上午會談，會後將舉行聯合記者會，之後將共進午餐。