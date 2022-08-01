6個月大研准接種 醫學會支持

稱美國6月至今沒嚴重事故

醫學會會長鄭志文認為，為6個月大至3歲幼童接種疫苗的建議，在臨牀數據上屬可行，强調「最重要是相信科學」。他舉例稱，美國疾病控制和預防中心（CDC）早在6月中旬已批准讓6個月至5歲小童接種新冠疫苗，至今未出現嚴重事故，惟當地7月中再評估，發現約500名受訪家長因擔心疫苗嚴重副作用會比自然感染更嚴重，拒讓子女接種。鄭志文形容有關想法偏頗，建議政府及醫學團體日後加強解說工作。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席陳以誠則留意到，今年因染疫離世的幼童人數較往年上升，亦多了幼童出現急性壞死性腦炎，「之前已經有3個幼童，很肯定是這個原因去世，這個危險（程度）很高」。他續稱，普遍兒科醫生均希望延伸接種範圍到6個月至3歲幼童，預料有關建議將獲通過。

料縮酒店檢疫不增風險

曾祈殷：要相應增驗核酸

至於減少抵港人士在檢疫酒店隔離日數，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷相信不會增加傳播風險，他指先決條件是相關人士要按時並有足夠次數的核酸檢測，建議若縮短檢疫日數，相對就要增加核酸檢測次數。

為響應世界衛生組織呼籲及為市民提供更多免疫接種的資訊，醫學會將推出「成人免疫接種」公眾計劃，透過專題網頁及動畫短片，提供常見疫苗可預防的疾病資訊，例如新冠病毒、季節性流感、百日咳及肺炎球菌等。醫學會引述世衛估計，免疫接種計劃可為全球每年減少約350萬至500萬宗死亡個案。該會將於8月至10月間每月舉辦一場網上公衆講座，首場將於8月27日舉行。

（新冠疫情）