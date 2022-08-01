暫離檢疫地 當局：近19月批1681申請

重申恩恤探訪一直存在

醫管局總行政經理關慧敏昨日於疫情記者會表示，疫情期間局方一直有提供恩恤探訪，若涉危急或情况突然轉差的病人，探訪者可提供48小時內核酸檢測陰性結果，又或24小時內快速測試陰性結果、並於探訪後兩天內補交核酸檢測陰性結果。她補充，若在危急情况未能預先檢測，探訪者可先探視病人，其後再補做快測和核酸檢測。

被問及恩恤探訪者獲准進入醫院哪些範圍的準則，關慧敏稱有考慮不同因素，例如病人情况、病房運作，以及探訪者是否曾接觸新冠患者、從海外返港等，難一概而論，並強調會盡量配合家屬。

醫務衛生局長盧寵茂曾強調，抵港檢疫者屬高風險人士，不應讓他們進入醫院危及醫護和病人。被問到醫管局會否加強正接受抵港檢疫探訪者的防感染措施，關慧敏回應稱已要求訪客做核酸檢測，又說不鼓勵自覺屬高風險的家屬前往醫院，局方可另安排視像探訪。

前往醫院探訪前，傷者家屬須先獲准於檢疫期間外出。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，由去年4月1日至今年7月30日共批准1681人暫時離開檢疫地點，其中441人為過去4個月內獲批；有關人士可探望危重親屬，或參加於殯儀館、墳場舉行的親屬葬禮。張補充，會規定相關人士於指定時間內外出，並須使用點對點交通前往目的地。

本港最新疫情方面，衛生防護中心昨公布新增4634宗陽性個案，其中4455宗屬本地感染；醫管局另公布多一名82歲老翁離世。他本身患糖尿病、高血壓和脂肪肝，7月25日因頭痛和輕微咳嗽前往普通科門診求醫，留下深喉唾液樣本呈陽性，兩日後往指定診所求診，當時情况穩定、沒發燒、維生指數穩定，獲處方口服藥後回家，惟至7月29日因發燒、咳嗽加劇入院，其後出現肝及腎衰竭，翌日離世。

「紅黃碼」最快本周有細節

另外，有關縮短抵港酒店檢疫期，以及識別患者和檢疫客的安心出行「紅、黃碼」安排，據了解最快本周內公布細節，擬8月中旬推出，以預留時間讓旅客更改酒店預訂。

（新冠疫情）