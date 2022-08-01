35萬市民獲失業支援金 議員：人數遠超失業統計

「臨時失業支援」為受第五波疫情和收緊社交距離措施影響而短暫失業的中低收入者，提供一筆過1萬元財政支援。政府表示會採寬鬆處理原則，就合適個案行使酌情權，例如只差一兩天便符合30天失業或停工要求、失業期間當散工等，只要申請人符合其他申請條件，均獲發資助。

當局經審批及覆檢後，有約12萬宗個案不獲批，其中47,800人的申請資料未能證明符合資格，例如沒有提供離職或停職證明、無法證明工作處所屬受限於第599F章的指定處所等；亦有部分未獲批的申請是當局抽查時發現其申請違反計劃條款及細則，包括對就業或收入情况作出不實申述。當局指若申請人已獲發資助，將會要求他們退還款項。另外，有39人涉嫌透過提供虛假資料騙取「臨時失業支援」計劃，被警方拘捕。

陸頌雄稱，有部分個案的公司並非屬受限於第599F章的指定處所，但因疫情自行停業，申請人早前獲批資助，但近日收到當局來信指不符資格，被要求退款。他又指有部分未獲批個案涉及無薪假問題，「長期放無薪假，與失業是沒有分別」，期望當局更彈性考慮，他會繼續助有關個案的當事人上訴。

（新冠疫情）