教師工會年半增24個 14以地區開首命名

3登記地址與京港學術交流中心相同

去年登記成立的新界西專業教育人員協會、新界西數理科教師工會、新界西人文學科教師工會，登記地址與京港學術交流中心相同。記者上月19日到訪中心，職員確認相關工會用上址登記，記者稱欲聯絡工會了解，對方着記者留卡片。中心官網列明，中心是非牟利教育科技交流服務機構並獲中聯辦支持。另九龍學校非教學人員職工會則以觀塘柏秀中心一單位登記，該單位現空置，正裝修。

教聯：教協解散後 求助個案增

本身並非工會的教聯會曾協助年輕教師成立新工會，如香港教育工作者工會、幼兒教育從業員協會、教育服務僱員工會，3工會去年在教協解散前，已用教聯會旺角會址登記成為工會。對於近年各類教師工會增加，教聯會會長黃均瑜認為是好事，提供更多選擇，但新工會是否實際幫助到教師就有待觀察，也視乎成立目的。至於以「新界西」、「新界東」、「九龍」為名稱的新教師工會，他說不認識相關工會。

黃均瑜稱，教協解散後，教聯會收到的求助增加。至於會否協助不同政治立場的教師，他強調該會收到求助時「不會問立場」，如教師遇勞資糾紛需求助，都會提供協助。他認為《港區國安法》實施後，教師工會現已集中教師權益工作，不再政治化。