一址登記14會 新租客：勞處不斷來信無人領

前年6月至今有14個新登記工會以旺角福強工業大廈一個單位為登記地址。記者7月28日到訪，上址劃分成8個小單位，其中一個小單位的租戶向本報表示，他在7至8個月前搬入，不認識有關工會，但遷入至今不斷收到勞工處職工會登記局向工會寄出的信，至今無人認領，最近7月下旬再收到寄給不同工會的信。信件包括寄給香港保安專業團結權益職工協會、香港護衛工人權益職工會等。

「職工會聯合陣線」單位登記18會

工聯勞聯黃迺元稱不認識該組織

近兩年有18個工會以長沙灣恒邦商業大廈3樓一個單位為登記地址，包括文具業僱員協會、國貨公司職員協會。記者上月19日到訪時沒人在單位，大廈水牌顯示單位為「香港職工會聯合陣線」，網上未見與陣線相關資料。被問是否認識上述組織，工聯會理事長黃國及勞聯秘書長周小松均稱「沒聽過」，已解散的職工盟的前主席黃迺元說「我們無人識佢」。

4會同址吉舖 涵零售建造醫護保安工會

近兩年有4個工會以土瓜灣德信商場一個舖位為登記地址，包括香港批發及零售業從業員總工會、建造業前線人員工會、醫護服務專業人員聯盟、香港保安人員權益工會。記者上月20日到訪發現該處現為空舖，信箱仍見勞工處的信。本報致電該舖地產代理查詢，對方表示該舖位上一手為工聯會，在不久前遷走。不過，黃國向本報稱工聯會未曾租用該舖，相關工會亦非工聯會屬會。

對於有些「無人地址」一址多會，黃國認為職工會登記局須嚴格把關，並在工會完成登記後繼續審查。