兩年377新工會 勞聯最少涉57 有前工盟屬會加入 勞聯求突破稱「打開門做生意」

明報記者 廖俊升、陳柔雅、梁敏琪

近一年半15新會申請 解散登記大增至逾百

據勞工處數字，職工會登記局接獲的新工會登記申請由2020年4289個，大減至2021年至今年6月共15個申請，意味反修例運動新工會浪潮退去。同時解散或撤登記的工會增，2019年下半年及2020年僅3個工會解散及3個工會自行請求撤登記，到2021年至今年6月已有120間工會自行解散或自行請求撤登記。翻查憲報，當中101間解散或撤登記工會於2019年6月後成立，其中31間立場明顯為民主派，16個是以已解散的職工盟永旺行會址登記。

翻查2020年7月至今年7月29日憲報，共377間新工會登記，以勞聯地址及屬會地址登記的新工會至少57個，工聯會有14個。據勞聯刊物及網站，前年5月勞聯的成員會及贊助會員共116個，到2022年7月成員會、贊助會員及屬會增至158個。另據工聯會網站，工聯會屬會數字在同期增3個。

近年勞聯屬會增加，版圖擴展至專營巴士、社福等行業。身兼選委會界別立法會議員的林振昇稱勞聯希望在各層面取得突破，故成立多間屬會，同時有職工盟和街工前屬會加盟，令勞聯近年發展速度加快，但他認為勞聯屬會規模不及工聯會，會員人數有一段距離。被問是否與未來選舉部署有關，他指屬會數量增加，選票亦會增加，但此非唯一考慮。

林振昇：爭權益勿太政治化 拯溺員工會：理念近

港九拯溺員工會副主席胡啟榮確認，該會去年6月退出職工盟，同年8月加入勞聯，說過往已接觸勞聯，雙方理念相近，並指職工盟抗爭模式較單一，過去數年路線「較政治化」。他說，該會過往常罷工示威，影響市民對救生員的觀感，故近年改變路線，冀藉着更多解說，令市民明白改善救生員待遇及推動專業發展有助提升水上安全。

林振昇承認正與部分職工盟前屬會聯繫，稱如前工盟屬會未曾犯法，目標為爭取勞工權益，則可在資源許可下向有關工會提供資源。他坦言對工盟解散感可惜，如能一同為勞工發聲，力度會更大，但認為工盟在社會事件後遭小部分激進工會「騎劫」，解散是教訓，爭取權益不能太政治化。

前職工盟主席：倘有助勞權 功成不必在我

前職工盟主席黃迺元說，前屬會缺資源和行政支援，被迫刪減會務，保持運作有困難，出現解散潮屬可理解。至於勞聯乘勢發展，他指希望有助勞權，例如勞聯對暑熱指數的取態與工盟早年主張幾乎相同，他稱如最終有助勞工權益，則「功成不必在我」，更證過往工盟的努力成功揭起風潮。

工聯會理事長黃國表示，反修例期間很多工會成立，有政治等各類目的，指不應「掛羊頭賣狗肉」，他希望借工會平台參與政治活動的情况會隨國安法實施後愈來愈少。他認為本港仍有過千工會，工盟原只佔少數，解散對工人權益影響微。

截至去年底，勞工處職工會登記局共有1472個登記的僱員工會。本報另按工會登記地址追查發現有「一址多會」，土瓜灣金賜工業大廈一個單位2020至21年有4間勞聯屬會和11間非勞聯屬會登記。記者到訪上址見門牌為「兆鴻工程公司」，單位無人。林振昇稱或有勞聯屬會的理事自發籌組新工會，並借場地供新工會登記，故出現共用地址，有關工會為勞聯友好工會。

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