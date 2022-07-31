新冠康復投保等候期可達半年 有索醫生報告審批 議員促一視同仁

【明報專訊】新冠病毒全球大流行持續逾兩年，未知會否演變成風土病。本報發現部分保險公司對新冠康復者設投保等候期，亦有公司要求提供主診醫生報告作投保審批。保險業聯會行政總監劉佩玲稱，截至本月20日，保險投訴局收到28宗涉及新冠病毒的投訴，主要爭議包括確診新冠的確實日子、未有提供充足指定文件證明確診等（見表）。民建聯衛生事務發言人、立法會議員梁熙表示，有專家曾推算本港有數百萬人曾感染新冠病毒，若保險公司審批新冠康復者的投保產品時未能與其他疾病的投保一視同仁，做法屬不理想和不科學。
保險投訴局收28新冠相關投訴
早前有網民在facebook群組「肺炎媽媽自救寶寶區」表示，其嬰兒在購買醫療保險前確診新冠，引述保險經紀稱「所有人中過都唔畀買」。後來該網民澄清，原來保險經紀所指的是「之前唔受保」，現時康復後一個月就可投保。記者本月以顧客身分向數名保險經紀查詢，其中一人表示，毋須入院治療的新冠康復者，在完成自我隔離和完全康復後就可投保，惟曾入院治療或入住隔離設施的染疫者，在康復後1至6個月不等屬「等候期」，參考主診醫生的報告才能決定是否接納投保。據他了解，目前未有曾染疫的投保人遭增加保費或剔除受保障範圍。
有公司不問曾否染疫
另一名保險經紀稱，新冠患者康復後可即時投保，毋須經過「等候期」。他稱顧客投保時，他只會按一般投保指引詢問其健康狀態，包括若過去一年曾住院就須申報和索取醫療報告。他說投保準則未有要求經紀詢問顧客曾否染疫，因此相關部門批核時，新冠疫情並非考慮因素。
保誠：需知有否入院康復程度
保誠保險回覆本報查詢稱，核保決定將基於投保人是否在患有新冠肺炎或在等候期出現併發症。對於新冠投保人，公司需要知道投保人有否入院治療及康復程度，如主診醫生證明投保人已完全康復超過一段時間，一般會接受投保；無入院或醫療求診紀錄的個案，公司會視乎個別情况考慮。保誠保險表示，截至去年底錄得逾280宗與新冠相關的理賠個案，包括身故、危疾及住院，過去兩年多推出20多項與新冠有關的紓困措施，已賠付逾800宗個案。
選委界別立法會議員、中國太平保險（香港）總經理陳沛良表示，不少保險公司在新冠疫情後，將原有保障範圍擴展至新冠，包括提供入住醫院及隔離設施的現金津貼等，惟部分保險產品設「等候期」，新冠患者在康復後數個月才能投保。他提醒投保人注意賠償條件，否則或容易出現爭議。
民主黨消費權益政策發言人袁海文認為，坊間的新冠保險產品審批過分保守，部分甚至因應投保人曾否染疫而收窄保障範圍或調高保費。他說隨着新冠病毒趨向「風土病」，加上出現後遺症的情况不普遍，呼籲保險業界多體諒客戶需要，摒棄保守的審批程序。
本報向多間保險公司查詢，友邦香港稱截至今年3月底，與新冠病毒和疫苗相關的理賠總額近7000萬元。宏利香港及澳門首席產品總監李旭明表示，醫保客戶如感染新冠並接受醫療所需治療，將可按保單列明的保障範疇和各醫療項目的賠償額獲得保障。富通保險表示，自前年以來推出多項新冠相關的產品和保障，亦曾因應第五波疫情落實索償特別措施，包括在醫保生效後，確診新冠引致的住院索償均可豁免等候期。富衛保險表示，曾於疫情期間先後推出特別措施和福利，包括額外住院現金、隔離現金、延長保費寬限期等。明報記者 施晉宇