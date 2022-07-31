新冠康復投保等候期可達半年 有索醫生報告審批 議員促一視同仁

保險投訴局收28新冠相關投訴

早前有網民在facebook群組「肺炎媽媽自救寶寶區」表示，其嬰兒在購買醫療保險前確診新冠，引述保險經紀稱「所有人中過都唔畀買」。後來該網民澄清，原來保險經紀所指的是「之前唔受保」，現時康復後一個月就可投保。記者本月以顧客身分向數名保險經紀查詢，其中一人表示，毋須入院治療的新冠康復者，在完成自我隔離和完全康復後就可投保，惟曾入院治療或入住隔離設施的染疫者，在康復後1至6個月不等屬「等候期」，參考主診醫生的報告才能決定是否接納投保。據他了解，目前未有曾染疫的投保人遭增加保費或剔除受保障範圍。

有公司不問曾否染疫

另一名保險經紀稱，新冠患者康復後可即時投保，毋須經過「等候期」。他稱顧客投保時，他只會按一般投保指引詢問其健康狀態，包括若過去一年曾住院就須申報和索取醫療報告。他說投保準則未有要求經紀詢問顧客曾否染疫，因此相關部門批核時，新冠疫情並非考慮因素。

保誠：需知有否入院康復程度

保誠保險回覆本報查詢稱，核保決定將基於投保人是否在患有新冠肺炎或在等候期出現併發症。對於新冠投保人，公司需要知道投保人有否入院治療及康復程度，如主診醫生證明投保人已完全康復超過一段時間，一般會接受投保；無入院或醫療求診紀錄的個案，公司會視乎個別情况考慮。保誠保險表示，截至去年底錄得逾280宗與新冠相關的理賠個案，包括身故、危疾及住院，過去兩年多推出20多項與新冠有關的紓困措施，已賠付逾800宗個案。

選委界別立法會議員、中國太平保險（香港）總經理陳沛良表示，不少保險公司在新冠疫情後，將原有保障範圍擴展至新冠，包括提供入住醫院及隔離設施的現金津貼等，惟部分保險產品設「等候期」，新冠患者在康復後數個月才能投保。他提醒投保人注意賠償條件，否則或容易出現爭議。

民主黨消費權益政策發言人袁海文認為，坊間的新冠保險產品審批過分保守，部分甚至因應投保人曾否染疫而收窄保障範圍或調高保費。他說隨着新冠病毒趨向「風土病」，加上出現後遺症的情况不普遍，呼籲保險業界多體諒客戶需要，摒棄保守的審批程序。

本報向多間保險公司查詢，友邦香港稱截至今年3月底，與新冠病毒和疫苗相關的理賠總額近7000萬元。宏利香港及澳門首席產品總監李旭明表示，醫保客戶如感染新冠並接受醫療所需治療，將可按保單列明的保障範疇和各醫療項目的賠償額獲得保障。富通保險表示，自前年以來推出多項新冠相關的產品和保障，亦曾因應第五波疫情落實索償特別措施，包括在醫保生效後，確診新冠引致的住院索償均可豁免等候期。富衛保險表示，曾於疫情期間先後推出特別措施和福利，包括額外住院現金、隔離現金、延長保費寬限期等。明報記者 施晉宇

（新冠保險系列之二）