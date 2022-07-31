許樹昌：幼童打復必泰數據好 未知「童針」供港否

連續10日逾4000宗 航海學校5宗

昨日有4間院舍出現疫情，兩間學校有部分學生要停課，包括香港航海學校2A班有3名學生染疫，他們住學生宿舍3樓，其中一人的室友及一名舍監亦染疫，2A班及宿舍3樓學生要停課。死亡個案新增4宗，包括一名在家暈倒後離世92歲老翁，他有心臟病，曾3次「通波仔」，7月22日發燒，快測陽性，曾服退燒藥，24日嘔吐及氣喘等，在家暈倒後離世，法醫估計或與新冠有關。

此外，醫管局日前公布一名22個月大女嬰的重症個案，昨仍危殆。張竹君說，據基因分析，料女嬰感染本港第五波流行的BA.2.2亞系。她說，科學委員會明日開會將討論3歲以下兒童打新冠疫苗事宜。被問及藥廠會否供應幼童劑量的疫苗，及能否自製幼童劑量，她說要待科學委員會提出建議，再處理執行問題。

藥劑師：抽成人針劑給幼童打易誤差

許樹昌昨在商台《政經星期六》表示，復必泰對幼童有很好的數據，但不知會否向香港供應幼童劑量。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，3歲以下幼童打復必泰的劑量是成人的十分之一，若從成人針劑中抽出指定劑量給幼童注射，誤差機率很高，他相信幼童針劑供應充足，政府應盡快採購。

尚至醫療有營運科興接種中心，並在診所提供復必泰。該公司醫務總監郭寶賢表示，暫未收到政府通知要準備為幼童打針，他說青少年接種科興的劑量與成人一樣，料幼童接種劑量分別也不大，但青少年打復必泰的劑量是成人的三分之一，要到指定接種中心打針，以免和成人的針劑混淆。他估計若幼童可打復必泰，政府也會安排幼童到指定地點打針。

公院探病明起須48小時內驗核酸

此外，醫管局明起收緊探訪安排，探訪者要持有48小時內核酸陰性證明，醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏說，若探訪者近期曾染疫，核酸檢測或仍呈陽性，會了解其情况如Ct值、有否病徵等，再安排探訪。

另外，安老事務委員會新任主席李國棟接受有線新聞訪問時表示，若出現第六波，院舍員工或要增至每兩三日檢測一次，但他認為不用強制長者打針。

（新冠疫情）