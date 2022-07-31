方艙作北上前檢疫 許樹昌倡政府考慮

李家超：首要跟內地有共識

李家超昨落區後說，正為與國際和內地接軌的過關安排努力，亦跟內地有關單位保持溝通，目標之一是希望內地知道本港疫情，其次是希望他們知道本港的管控措施，包括可管控須隔離的人、能有效隔離等。

被問及能否將本港部分方艙醫院變為健康驛站，許樹昌認為政府可考慮，若市民因做生意或要事需返內地，並已打疫苗，先在中轉地方檢測及閉環管理的安排值得考慮。工聯會立法會議員黃國一直提倡在港設健康驛站，他建議先將機場附近的方艙轉為入境者隔離設施，增加內地對本港防疫措施的信心，而新田的方艙稍後可轉為返內地的驛站。

盧寵茂：倘縮酒店檢疫 須定期驗核酸

醫管局前行政總裁梁栢賢在facebook表示，認同以「點對點」閉環管理與內地通關，若能開放大灣區所有內地城市，以疫苗通行證、混合核酸和快速檢測為基本通關要求，可避免全部酒店檢疫集中在深圳。

政府擬縮短海外入境者的酒店檢疫期。醫衛局長盧寵茂在now新聞《大鳴大放》表示，正研究酒店檢疫第3和第5天的核酸檢測數據，強調「講不到（縮短檢疫）準確日子」。他舉例，若酒店檢疫縮短至5天或以下，入境者離開酒店後仍須定期做核酸檢測，完成7日檢疫期前持「黃碼」，不能到高風險地方。他說目前逾半輸入個案在機場截到，希望機場核酸檢測加快至90分鐘內有結果。

梁栢賢認為，已打齊疫苗的海外入境者，若家庭環境許可又沒有高危者，應可家居檢疫。許樹昌稱入境者已完成疫苗接種，且已多次檢測，亦有戴電子手帶，有條件縮短檢疫期。

（新冠疫情）