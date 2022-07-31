政府開綠燈 七欖11月復辦 運動員閉環 未知場內飲食海外觀眾安排

多次押後取消 停辦兩年

屬「M」品牌大型體育活動的香港國際七人欖球賽，疫情下至少五度延期或取消，上一次舉辦是2019年4月。同屬大型體育活動的渣打香港馬拉松原定去年10月舉辦後，今年2月再舉辦，其後因第五波疫情嚴峻而取消，改為今年11月20日舉行。據了解，香港田徑總會會與政府商討渣打馬拉松能否有國際跑手來港。去年10月舉辦渣馬時不設海外特邀跑手，至於去年5月舉辦的國際場地單車賽，當時採取「安全氣泡」安排，劃出僅供運動員及車隊出入的「氣泡範圍」。

楊潤雄：香港品牌項目

楊潤雄昨在商台《政經星期六》表示，國際七人欖球賽一直是本港的品牌項目，不少市民誤會欖球賽參與者經常飲酒，過去都好像嘉年華會，惟參賽的運動員本身生活很規律，故今年舉辦將以氣泡和閉環管理方式，安排運動員往返酒店和比賽場館。他說期望本港體育能專業化和產業化，令運動發展更健康。

欖總：確保按防疫措施舉行

欖總主席唐諾生表示，有信心賽事將會非常特別，而欖總將繼續與政府磋商，確保賽事依照當時的防疫措施下舉行。對於賽事終可復辦，港隊主將李卡度表示興奮，期待在主場球迷面前獻技。他說整支港隊都很開心，因再有機會在香港大球場比賽，為香港觀眾作賽。對於賽事須依照屆時的防疫措施，李卡度相信對球隊影響不大，「球隊過去3年都在疫情下備戰，且情况理想，我們曾於體院封閉式訓練，剛過去的5、6月則飛到歐洲訓練和比賽，跟西班牙隊及其他英格蘭球會隊伍交手」。

不過，李卡度稱球隊只專注準備8月12日在智利開打的七人欖球挑戰者系列賽，「希望我們可以得到第一名，取得下屆世界巡迴賽的資格。11月的香港站將會是新季的第一站，如果我們在智利贏了，就不是以邀請隊身分參賽」。

過往的國際七人欖球賽吸引大批海外觀眾，觀眾亦會在場內飲酒，打扮鬼馬。本報向政府查詢今年賽事的海外運動員檢疫安排、賽事會否設觀眾、場內可否飲食等，文體旅局回覆表示，政府已原則上批准欖總今年舉辦國際七人欖球賽，惟欖總須嚴格遵守政府規定的豁免強制檢疫人士條件及採取政府認可的感染預防和控制措施，有關措施會視乎當時疫情發展和實施的社交距離措施而有所更改。

梁子超：防大型傳播 不建議除口罩

呼吸系統專科醫生梁子超認為，賽事是否設觀眾、是否限制人數、觀賽前是否需檢測等，主要視乎當時的新冠疫情走勢。他預計新冠病毒Omicron BA.5在本港的高峰期，至11月時或已過去。他認為有關賽事需採取的防疫措施，主要不是為外防輸入，更重要是防止在大型活動引發大型傳播，因此最基本的戴口罩仍很重要，不建議在賽事舉行期間容許觀眾除下口罩。

民建聯民政事務發言人兼立法會議員鄭泳舜表示支持及期待賽事復辦，希望當局與欖總在安排境外運動員來港、市民觀賽與防疫之間取得適當平衡。

明報記者

（新冠疫情）

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