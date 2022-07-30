組織稱職安例不夠 倡立例管舞台安全

孫玉菡：倘有人要負責將嚴厲執法

孫玉菡表示，根據職安健條例，僱主有「一般責任條款」，當局已就事件展開調查，如有人要負責，當局將檢控。孫又說已向有關演唱會發出暫時停工通知書，要求暫停所有於懸掛裝置下的工作。

職安健條例列明，僱主須確保工作環境安全，違者最高可罰款20萬元，條例適用於工廠、建築地盤及食肆以外的大部分工作地點。工業經營場所則受《工廠及工業經營條例》規管，條例下設30條附屬條例，規管吊船和石礦場安全等，違例僱主最高可罰50萬元。

蕭倩文說職安健條例幾乎涵蓋所有職業，未具體解釋不同工種的工序責任，過往判罰較輕，罰則亦較《工廠及工業經營條例》低。她說過往少見舞台意外，勞工處亦較少巡查舞台，今次事件反映舞台如地盤一樣工序繁複和危險，建議當局參考工業場所，制定規管舞台的職安條例，列明舞台工程的職安指引。