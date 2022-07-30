阿Mo頸椎骨折 四肢復動否存變數

另一傷者已出院

醫管局昨午表示，伊利沙伯醫院接收兩名傷者後，即時派出跨專科團隊提供治療，其中一人在深切治療部留醫，情况嚴重，昨午須接受手術。另一名傷者情况穩定，在家人陪同下已自行出院。消息稱，李啟言已接受手術穩定脊椎，而他術前可自行呼吸，術後則要用呼吸機。

醫生稱「非常嚴重傷害」 短時間做手術料有助

高日藍解釋，脊髓是中樞神經系統一部分，由脊椎保護，而脊椎由上而下分多個部分，當上方神經束受損，下方的功能也隨之受影響。李啟言頸椎第三及第四節骨折及移位，內裏神經束負責控制呼吸功能，第五節起的下方脊椎神經則控制四肢等隨意肌功能。高說，一般而言，若傷者脊髓受損，須視乎受損神經生長速度、術後護理、有否併發症等因素判斷康復時間。被問到如何研判李的傷勢，高說：「若無水晶球就一定唔知道答案。」

意外發生後，大批網民到李啟言參與ViuTV《全民造星》時的專頁留言打氣。李的兩名表哥及女朋友（女團COLLAR成員蘇芷晴）曾分別到深切治療病房探望。表哥稱李的父母正由加拿大趕返港，未知何時抵達。

父母正返港 李家超：抵港後安排探望

至於李的父母返港後能否豁免檢疫，特首李家超昨表示醫衛局已主動聯絡傷者家人，他們抵港後會獲安排去醫院探望，政府會給予充足協助，全面配合家人需要。文體旅局長楊潤雄稱政府有防疫要求，惟明白家屬「很心急」，會平衡兩者。

醫衛局昨傍晚發稿稱，若有特殊情况，衛生署獲授權人員可批准受檢疫者短暫離開檢疫地點，例如探望危重親屬等，而有關家屬已順利預約到港航班及指定檢疫酒店房間，局方會讓家屬抵港後完成必須的入境檢疫程序，如取得陰性檢測結果及檢疫令後，盡快到醫院探望傷者。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，抵港者若要到醫院、出席喪禮等，一向有恩恤安排，一般會獲安排點對點交通，事後須返回檢疫酒店。