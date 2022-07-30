巨屏兩纜斷一 楊潤雄：追究到底 次承辦商：威吔機由藝能指定供應商提供

據了解，其中一名傷者李啟言（阿Mo）脊椎骨折及移位，另頭及肺受傷，昨午已接受脊椎穩固手術，暫四肢不能郁動。另一傷者昨日則已出院（另見稿）。

李家超促全面處理 跨部門小組調查

楊潤雄、勞福局長孫玉菡及康文署長劉明光昨早到紅館視察。楊稱由康文署助理署長成立的工作小組，會聯同勞工處、機電署等部門調查意外，另會檢討在制度和未來工作上有何改善，令舞台表演更安全。楊說，場地租用者要找專業和合資格的工程師做認證，康文署取得相關文件後才會容許節目進行。被問及署方是否將所有責任歸咎於主辦方，他強調不論涉事的是政府內外的人，將會基於事實和法例嚴肅跟進。

特首李家超昨回應稱，已要求文體旅局及勞福局全面調查意外，認為要迅速行動及調查，全面及廣泛處理事件，加上高層介入，確保事件得到重視及處理，確保不再發生同類事件。至於事件中是否有人違反《職安健條例》，勞工處稱調查仍在進行，不宜提供相關資料。

主辦方：倘涉不當行為會報警 藝能未回應

主辦單位大國文化及MakerVille稱已聯絡所有單位徹查，若涉不當行為會報警。總承辦商藝能工程的職員稱現階段公司無回應。次承辦商、協興隆舞台工程稱透過藝能工程負責製造及安裝升降台及吊人裝置等，肇事屏幕升降威吔機及鋼纜均透過藝能工程指定供應商製造及供應。次承辦商菱藝廣告製作稱只負責舞台舞美工程部分，無參與機械工程。提供器材設備的In Technical Productions稱無參與懸空屏幕製作及運作（見表）。

舞蹈員：綵排多問題拖延 以為「最多地下出事」

舞蹈員A小姐向本報憶述，MIRROR及舞蹈員於演出前兩天起「踩台」綵排，原定在首場前一晚，即周日（24日）晚約10時總綵排，但不斷出現技術問題，例如升降台沒如常操作。總綵排拖到周一凌晨開始，其後有舞蹈員因升降台出錯受傷，綵排腰斬。眾人於開騷前約7小時才再作總綵排，但音響燈光跟不上，需再調整。A又說，演唱會每日均出現機械故障，或因綵排不足，舉例舞蹈員跳起時地板會跟隨移動，惟工作人員只叫他們「唔好企上去嗰度跳」。

李澤楷稱承擔醫療費 嚴肅跟進事故

MakerVille母公司盈科拓展主席李澤楷昨回應稱高度關注意外，向傷者及其家屬致以深切慰問，希望傷者早日康復。李又稱將承擔傷者醫療費用及盡力協助，嚴肅跟進今次事故。

盧覺強：撞人一刻 衝力如的士時速10公里

英國認可機械工程師盧覺強稱，若以屏幕重600公斤計算，墜地時間為1.5秒，按此計算屏幕與地面距離為10.8米，其墜下時速為52公里，估計屏幕一角觸地時撞擊力4900磅，如同的士以時速25公里撞牆，若直接擊中人可謂必死無疑。他說從網片可見，屏幕一角先着地，卸去部分衝力，估計撞擊力減至1820磅，如同的士以時速10公里撞牆，力量仍然非常強。

工程師：裝屏幕須檢測證明書 兩纜吊起沒問題

根據康文署指引，紅館內搭建或懸掛任何器材須經署方核准的專業人士在場監督，並以書面證明搭建物安全穩固。香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前主席司徒家成說，如要在康文署場地內安裝屏幕，須由持牌者到場檢測並簽發可以運作證明書，即使屏幕以兩條鋼纜吊起，做法沒有太大問題，前提是要確保兩邊平衡。香港舞台藝術從業員工會代表李林風稱，以往演唱會前均有專業人士簽署結構安全文件及承擔責任，惟據他了解，有關專業人士只會為地面器材負責，吊於高空的器材則不在其責任範圍。

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