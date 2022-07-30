馬逢國倡設發牌制 確保舞台業培訓足

馬逢國呼籲政府盡快調查，更重要是防範日後再發生同類事件。被問如何確保表演者和設施的安全，他建議可考慮設立專業發牌制度，為未有足夠資歷的舞台技術工作者給予培訓，資深的或可豁免，但亦需培訓，以確保整個行業以安全為最高標準。

田北辰：建築署為何不涉監察？

馬稱，舞台演出牽涉多個單位，例如前線技術員、製作公司、場地管理者、檢測機構等，排演前亦要完成檢測。他說，機電署主要負責檢視舞台設計、技術安排是否符合康文署要求，但演出過程發生問題，機電署未必可參與，而是由製作公司和康文署確保一切按原來規劃進行。

田北辰則認為，政府需調查問題出現在哪個環節，但更要審視整個過程，「本身是否都有大問題？」他說，在表演場地吊起今次出事的大屏幕，並不是小型工程，質疑建築署為何沒有角色監察有關結構是否安全。

狄志遠促教局安排輔導不適學生

政府成立由康文署助理署長統籌的小組調查意外，立法會民政事務委員會主席、民建聯鄭泳舜表示，已向當局提出，待調查完成後安排民政事務委員會特別會議跟進。社福界狄志遠指出，部分學生在網絡看到意外的影片後，出現類似創傷後遺（PTSD）症狀，促請教育局聯絡學校舉辦大型簡報會，並個別輔導感到不適的學生。