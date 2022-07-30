林家謙周國賢下一檔期 楊潤雄：將洽表演安排

楊表示，康文署正調查事件，包括鋼索折斷是否涉及舞台運作或材料，亦會邀請專家協助研究，暫時未能判斷成因，惟小組完成調查後的意見，會影響未來所有表演，例如日後複雜舞台設計上須多做什麼工夫。

周國賢主辦方：部門未接觸

歌手林家謙下月19至21日及24至26日在紅館舉辦6場演唱會，歌手周國賢共3場演唱會則定於9月2至4日舉行。周國賢演唱會主辦單位昨向本報表示，暫時未有政府部門接觸，如當局提出任何要求，會全面配合，安全至上。

指疫下人才流失 或削工程質素

業界：關注舞台製作空間會否收窄

有不願具名、從事舞台劇監製及舞台製作逾20年的業內人士稱，疫情下多場演唱會未能舉辦，令有經驗的舞台製作人才流失，或影響工程質素；又關注康文署於今次意外發生後，會對舞台佈置作過度嚴厲規管，限制舞台設計發揮。