抽飛須買服務 HKT條款：不承擔演出取消責任

據HKT網頁，抽票活動包括1280元、880元及480元門票，分別有500個、600個及100個名額，每名中獎客戶，可獲兩張同價位門票，但要選購指定服務。以抽中兩張1280元門票為例，新客戶須選購兩項服務24個月，每項月費由474元至559元不等。以選購兩項最低價474元的「網上行」為例，消費者須付約2.27萬元購買服務，才可換得門票。抽獎活動的「條款及細則」列明，若演唱會因維修、保養及其他超出HKT控制範圍的理由而暫停開放，「HKT不會因此就被抽中的人士的任何期望落差、不便、損失或損害而承擔任何責任」。

富衛保險則在今年5月至7月推出多輪演唱會門票抽獎，任何人要先申請成為會員，透過推薦理財顧問等換取代幣及積分，每個代幣換一次抽獎機會，兩輪抽獎涉及10張1280元、200張880元及90張480元門票。

換代幣積分 兩輪門票抽獎

富衛：無推涉保險產品門票服務

富衛保險發言人昨回覆查詢稱，沒提供演唱會門票代購服務，亦未曾推出與保險產品有關的演唱會門票服務，會與主辦單位保持緊密聯繫。

另外，消費者委員會昨回覆查詢稱，截至昨傍晚接獲一宗涉及MIRROR演唱會退票查詢，將繼續密切留意事態發展；又稱消費者如有需要，可與消委會聯絡。