工會：舞蹈員多自僱乏保障 爭取受僱被視「問題人物」

香港舞台藝術從業員工會理事張惠婷表示，演唱會舞蹈員多以自僱形式聘請，不獲任何福利及勞工權益保障。她說，舞蹈員議價能力較低，部分舞蹈員若意圖爭取要求簽署合約，更或會被標籤為「問題人物」，日後難以接洽工作。她說，紅館租用人須自費購買公眾法律責任保險，每宗意外保額不少於1000萬元。然而據她了解，有關索償需由傷者自行提出，但不少舞蹈員不清楚自身權益，根本不會提出任何賠償。她亦甚少聽聞業界曾因傷申索。

保險業：主辦方有責購勞保 涵蓋台前幕後

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，自僱者不受《僱員補償條例》保障，如舞台工作者簽署自僱合約，則有可能不獲補償。她認為，一般自僱者對工作有自主權，同時需自行承擔工作的利潤、損失和風險等，舞台工作者通常須聽從僱主安排，形同受僱者，如勞工處介入後判定舞台工作者為「假自僱」，則有機會可獲補償。

香港保險專業人員總會會長張偉良表示，演唱會一般被視為個別獨立項目，主辦機構有責任購買勞工保險，受保者涵蓋台前幕後所有工作人員和表演者的傷亡事故。根據過往經驗，工作人員和表演者在整個演唱會開始至結束的日程，都只會負責同一個演出，無能力兼顧其他表演，因此保險公司容易釐清保障範圍。