坐前排鏡粉：永遠記得的噩夢 意外畫面腦海重播 紅會收逾百情緒求助

表演、 事故「落差大」 事後「最想一個人靜靜」

4年前開始關注MIRROR成員姜濤的鄧小姐，前日與姐姐、姐夫及6歲侄仔觀看演唱會。她表示，之前花費大量時間、心血終購得演唱會門票，事先得悉的演唱會流程表已令她對演出相當期待，而意外前的表演相當精彩，形容屏幕突然飛墜是「很大的落差」。坐在表演台前第八排的鄧小姐憶述，當時目擊屏幕突然飛墜已深感震驚，演唱會腰斬當晚，回到家中久久未能入睡，每小時都拿起手機上網翻查傷者最新情况，合上雙眼又不斷思考舞蹈員其實是否能夠避過一劫。任職寫字樓文職的她原以為自己失眠後仍能應付工作，昨晨如常上班，惟公司同事得悉她有觀看涉事演唱會後不斷向她查詢事發經過，上司見她神情有異，鄧小姐亦有感工作效率明顯減低，故昨午請假回家休息，「我最想自己一個靜靜」。

觀眾叫聲縈繞 「未來一年不敢看演唱會」

事隔一日，附近觀眾高呼「開燈」、「有無醫護人員」的叫聲仍在鄧小姐的耳畔縈繞。她表示，未來一年應該沒有勇氣再看演唱會，將來再去紅館也必定憶起前日意外一刻，形容當晚是一場「永遠記得的噩夢」。

心理學家：癥狀持續4周或創傷後壓力症

臨牀心理學家葉妙妍表示，市民親身經歷或從網上得悉創傷性事件後，或會出現急性壓力反應，包括腦海重複出現意外畫面、夢見與事件相關的夢境、情緒低落、感覺與現實抽離及失眠等，相關症狀會隨着時間減退。她補充，如癥狀持續3至4星期或有惡化迹象，則有可能出現「創傷後壓力症」（PTSD），屆時應主動向專業人士求助。她又表示，相信在是次事故中，現場觀眾、台上表演者受到最大影響，而受影響的程度受過往經歷、情緒病史影響，與年齡未有直接關係，呼籲市民留意身邊不同年齡層的親友近日情緒會否有異（見表）。

香港紅十字會因應意外啟動「Shall We Talk」心理支援熱線，為事件而引致情緒不安者提供情緒支援。該會向本報表示，截至昨午4時，有87人致電求助，另分別有61人和15人透過即時通訊程式WhatsApp及Telegram求助，當中大部分求助者因觀看網上片段後失眠等。除了「Shall We Talk」，坊間另有不同情緒支援熱線，向市民提供協助。