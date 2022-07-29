公院探病須驗核酸 恩恤探訪先快測再核酸

下月生效 檢測中心採樣站可免費檢測

醫管局稱，探訪者可到社區檢測中心或流動採樣站，表明是往公立醫院探訪即可免費檢測；若自行到認可機構檢測，須為非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

至於危急或臨終病人的恩恤探訪，醫管局稱將維持現行安排，探訪者可提供48小時內核酸檢測陰性結果；或24小時內快速測試陰性結果，並於探訪後兩天內補交核酸檢測陰性結果。緊急情况下若未能提供任何檢測結果，探訪者須事後即做快測，並於兩天內補交核酸檢測陰性結果。

醫管局總行政經理關慧敏昨在記者會表示，理解安排對病人家屬帶來不便，若遇上困難，職員可提供協助；若因檢測陽性未能前往醫院，局方可安排視像探訪。

私院364牀供公院轉介 24收染疫者

另外，政府前日公布13間私家醫院將撥出病牀，接收公立醫院轉介新冠或非新冠病人。關慧敏稱正與私家醫院商討安排，本周將繼續做前期準備，一旦落實便可立即啟動；又說正研究轉介病情穩定的新冠病人，或其他康復病人至私院。

香港私家醫院聯會主席何兆煒昨於港台節目《千禧年代》表示，首階段364張病牀隨時可收症，暫只有24張由中大醫院提供的病牀可收新冠病人，未知有否其他私院可收症，但認為醫管局早前已派工程師巡視私院防疫設施，若本身不具條件，私院亦很難接受新冠病人。

何又說，一般私院病人平均住院約兩日，而上次由公院轉介的病人住院日數高10倍，形容是「冇乜流轉」；他亦提到業界傾向接收受公院服務延誤所影響的病人，到私院接受手術。

（新冠疫情）